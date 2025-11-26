Loạt trường quốc tế ở TP.HCM tuyển sinh, công bố học phí

Vinschool đã thông báo chính sách tuyển sinh cho năm học 2026-2027, nhưng chưa công bố thông tin học phí. Tất cả thí sinh mới đăng ký học tại trường đều phải vượt qua kỳ thi tuyển đầu vào và đáp ứng đủ các điều kiện đăng ký tuyển sinh, bao gồm kết quả học tập, năng lực, phẩm chất, sức khỏe... Về thời gian tuyển sinh, nhà trường cho biết cấp mầm non được tổ chức từ tháng 1 hàng năm, các cấp còn lại chia thành 2 giai đoạn là tháng 1-8 hàng năm và tháng 11-12 hàng năm. Ảnh: Vinschool.

Trong khi đó, trường Nam Úc Scotch AGS đã công bố thông tin tuyển sinh và chính sách học phí, ưu đãi dành cho năm học tiếp theo. Học phí do nhà trường công bố dao động 316-521 triệu đồng/năm học. Nếu đóng học phí trước ngày 15/2/2026, thí sinh được giảm 25%. Mức giảm học phí cũng được tính lần lượt 20% và 15% nếu đóng trước ngày 16/2-30/4/2026 và 1/5-30/6/2025. Ảnh: Scotch AGS.

Trong năm học 2026-2027, học phí tại trường Quốc tế Bắc Mỹ dao động 288-843 triệu đồng/năm học, tuỳ chương trình và khối lớp. Cũng giống nhiều trường quốc tế khác, trường này áp dụng chính sách ưu đãi học phí 5-10% nếu đóng trước hạn do nhà trường đề ra. Bên cạnh học phí, mỗi học sinh cần đóng 5,6 triệu phí hồ sơ đầu vào và 40 triệu đồng phí nhập học. Khoản phí này được hoàn trả trong trường hợp học sinh không đủ điều kiện nhập học tại trường vì vấn đề sức khỏe. Ảnh: SNA.

Để đăng ký vào Trường Quốc tế Úc (AIS) , học sinh phải chứng minh năng lực học tập, kỹ năng và kiến thức đáp ứng yêu cầu chương trình đào tạo. Trong quy trình tuyển sinh, tất cả thí sinh đều phải làm bài kiểm tra trình độ tiếng Anh. Về học phí, trong năm học 2025-2026, trường này thông báo mức thu học phí cao nhất lên đến 860 triệu đồng dành cho học sinh khối lớp 12. Học sinh mẫu giáo và các khối lớp khác cần đóng khoảng 295-792 triệu đồng/năm học. Ảnh: AIS.

Tại trường Quốc tế TP.HCM - Học viện Mỹ (ISHCMC-AA) , thí sinh đăng ký nhập học cần trải qua 3 bước tuyển sinh bao gồm gửi đơn đăng ký, nộp lệ phí, hoàn thành mẫu đơn kiểm tra y tế và gửi lại trước ngày nhập học. Hiện, nhà trường chưa công bố học phí cho năm học 2026-2027, nhưng trong năm học 2025-2026, mỗi học sinh cần đóng khoảng 597-746 triệu đồng/năm học. Nhà trường cũng áp dụng ưu đãi 3% nếu phụ huynh đóng 100% học phí một lần trước thời hạn. Ảnh: ISHCMC-AA.

Trong khi đó, quy trình tuyển sinh tại trường Quốc tế Mỹ (TAS) gồm 6 bước là tư vấn, nộp hồ sơ, đánh giá xếp lớp, quyết định tuyển sinh, nhập học và thanh toán phí đăng ký. Đối với các khoản phí và học phí, mỗi học sinh cần đóng 18 triệu đồng phí đăng ký khi nộp đơn, còn học phí hàng năm dao động 239-723 triệu đồng, tuỳ theo từng cấp học. Ảnh: TAS.

