Tuyển sinh đầu cấp ở TP.HCM: Phụ huynh cần làm điều này trước 3/3

Trước ngày 3/3, phụ huynh tại TP.HCM phải rà soát, cập nhật thông tin của con em trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp để phục vụ tuyển sinh mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2026-2027.

Học sinh lớp 1 tại TP.HCM trong ngày khai giảng năm học mới 2025-2026. Ảnh: Quỳnh Danh.

Nội dung này trong kế hoạch rà soát, chuẩn hóa dữ liệu tuyển sinh vừa được Sở GD&ĐT TP.HCM triển khai nhằm chuẩn bị cho công tác tuyển sinh đầu cấp năm học tới. Đây là năm đầu tiên TP.HCM thực hiện tuyển sinh đầu cấp sau khi sáp nhập Bình Dương (cũ) và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Theo đó, toàn bộ quy trình tuyển sinh mầm non, lớp 1 và lớp 6 thuộc 168 phường, xã, đặc khu trên địa bàn thành phố sẽ được thực hiện trực tuyến thông qua hệ thống tuyển sinh đầu cấp tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn/.

Sở GD&ĐT TP.HCM cũng yêu cầu 100% trẻ trong độ tuổi tuyển sinh ở các cấp học phải có hồ sơ dữ liệu đầy đủ, chính xác trên hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành giáo dục để làm căn cứ cho việc phân tuyến và tổ chức tuyển sinh.

Khi thực hiện cập nhật thông tin, cha mẹ học sinh cần rà soát và cập nhật đầy đủ. Trường hợp sai sót có thể gửi yêu cầu điều chỉnh kèm theo minh chứng hợp lệ để nhà trường xác minh, cập nhật lại và xác nhận lần cuối.

Nếu không thực hiện yêu cầu này của Sở GD&ĐT TP.HCM, quyền lợi của học sinh trong công tác tuyển sinh đầu cấp có thể bị ảnh hưởng bởi việc phân tuyến tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 được thực hiện bằng bản đồ GIS.

Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp do Sở GD&ĐT công bố.

TP.HCM là địa phương đi đầu trong việc tuyển sinh đầu cấp bằng bản đồ GIS. Từ năm học 2023-2024, thành phố đã thí điểm áp dụng phương án này tại một số khu vực và hiện đã được áp dụng rộng rãi trên toàn thành phố.

Khi TP.HCM ứng dụng bản đồ GIS trong tuyển sinh đầu cấp, phụ huynh có thể dễ dàng chọn trường học gần nhà (có thể chọn trường liên phường, liên quận) thay vì phải cho con học ở trường tại phường tương ứng nơi cư trú. Cách tuyển sinh mới này cũng hạn chế được tình trạng phụ huynh chạy trường trái tuyến cho con.

Trong năm 2026, kế hoạch tuyển sinh đầu cấp của TP.HCM được chia thành 4 giai đoạn, bắt đầu từ tháng 1 và kéo dài đến hết tháng 8/2026.

Cụ thể, từ ngày 1/1 đến 28/2/2026, thành phố tiến hành rà soát dữ liệu học sinh, đánh giá năng lực tiếp nhận của các cơ sở giáo dục và xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh chi tiết cho từng cấp học.

Giai đoạn xây dựng kế hoạch diễn ra từ 1/2 đến 31/3. Trong thời gian này, dự thảo kế hoạch tuyển sinh được soạn thảo, lấy ý kiến các đơn vị liên quan trước khi ban hành phương án chính thức.

Từ 31/3 đến 31/5, ngành giáo dục triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến quy định tuyển sinh; đồng thời tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi và chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ các kỳ thi.

Giai đoạn cuối là từ 1/6 đến 31/8, thành phố sẽ tổ chức các kỳ thi và công tác tuyển sinh, thực hiện giám sát, đánh giá kết quả. Toàn bộ quy trình được tổng kết nhằm rút kinh nghiệm cho những năm tiếp theo.