Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu không phát tán hình ảnh tiêu cực trên MXH

Trường hợp học sinh, sinh viên hoặc giáo viên vi phạm có thể bị báo cáo lên Sở GD&ĐT và xử lý theo quy định.

Học sinh TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa ban hành văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn tăng cường quán triệt, tuyên truyền đến học sinh, sinh viên việc tuyệt đối không đăng tải, phát tán, chia sẻ hay bình luận các video, hình ảnh tiêu cực trên không gian mạng.

Cụ thể, sở yêu cầu quán triệt việc sử dụng mạng xã hội văn minh, đúng quy định pháp luật. Cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động và học sinh, sinh viên không được đăng tải, chia sẻ hay bình luận các nội dung sai sự thật, xuyên tạc, kích động, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.

Đồng thời, sở cũng khuyến khích theo dõi thông tin từ các kênh chính thống, không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

Trong trường hợp có cá nhân vi phạm, các đơn vị phải thực hiện báo cáo nhanh cho cơ quan chức năng tại địa phương và Sở GD&ĐT TP.HCM để kịp thời xử lý theo quy định.

Thủ trưởng các đơn vị giáo dục cũng được Sở GD&ĐT giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quán triệt, lồng ghép nội dung về an toàn thông tin mạng và các quy định pháp luật liên quan đến xử lý vi phạm trên môi trường mạng.

Việc triển khai cần phù hợp với điều kiện thực tế của từng trường, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả đối với cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động và học sinh, sinh viên.

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục được yêu cầu phối hợp với cơ quan chức năng tại địa phương nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm về an toàn thông tin mạng.

Sở cũng nhấn mạnh vai trò phối hợp giữa gia đình - nhà trường - xã hội và các tổ chức đoàn thể trong giáo dục kỹ năng sử dụng mạng an toàn cho học sinh, sinh viên.