TP.HCM cảnh báo thủ đoạn lừa đảo 'bắt cóc online' học sinh, sinh viên

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, phòng ngừa các hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe và cập nhật kiến thức về các thủ đoạn lừa đảo, bắt cóc học sinh, sinh viên qua mạng.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị giáo dục phải thường xuyên phối hợp với Công an địa phương để cập nhật liên tục các thủ đoạn mới nhắm đến học sinh, sinh viên.

Động thái này dựa trên cơ sở tiếp nhận công văn của Công an TP.HCM về việc phối hợp tuyên truyền, ngăn chặn các phương thức, thủ đoạn lừa đảo, bắt cóc học sinh, sinh viên trên không gian mạng đang có diễn biến phức tạp.

Theo Sở GD&ĐT, các đối tượng lừa đảo hiện nay sử dụng không gian mạng để thực hiện các hành vi "bắt cóc online". Thủ đoạn phổ biến là đánh vào tâm lý lo sợ của phụ huynh hoặc sự thiếu kinh nghiệm của học sinh để tống tiền hoặc dụ dỗ.

Do đó, Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị các cơ sở giáo dục đẩy mạnh tuyên truyền, ngăn chặn các hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe người khác; đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn, tuyên truyền cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên và phụ huynh nhằm nâng cao nhận thức pháp luật liên quan.

Bên cạnh đó, các trường cần tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về xây dựng lòng nhân ái, tôn trọng sự sống, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn hòa bình, không sử dụng bạo lực cho học sinh, sinh viên.

Sở GD&ĐT cũng nhấn mạnh vai trò của giáo viên và phụ huynh trong việc làm gương, giám sát và hướng dẫn con em cách báo cáo các hành vi xấu trên mạng.

Trước đó, Bộ GD&ĐT và nhiều trường đại học, cao đẳng trong cả nước cũng liên tục phát đi những cảnh báo về tình trạng lừa đảo trực tuyến nhắm vào học sinh, sinh viên.