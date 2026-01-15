Tuyển sinh lớp 10 năm 2026: Nhiều tỉnh, thành chốt môn thi thứ 3

Một số địa phương đã có thông báo chính thức về môn thi thứ 3 trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Thí sinh trong kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội, tháng 6/2025. Ảnh: Đinh Hà.

Theo quy chế tuyển sinh lớp 10 do Bộ GD&ĐT ban hành, các địa phương có thể chọn hình thức thi tuyển, xét tuyển vào lớp 10 hoặc kết hợp.

Riêng với thi tuyển, kỳ thi sẽ gồm hai môn bắt buộc Toán, Ngữ văn và môn thi thứ 3 hoặc bài thi tổ hợp do sở GD&ĐT lựa chọn, công bố trước ngày 31/3 hàng năm.

Đến thời điểm hiện tại, một số địa phương đã có thông báo chính thức về môn thi thứ 3 trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

TP.HCM và Đà Nẵng là hai địa phương đầu tiên công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026. Cả hai cùng lựa chọn Ngoại ngữ làm môn thi thứ ba, tiếp tục duy trì phương án đã được áp dụng ở những năm trước. Trong đó, học sinh Đà Nẵng có thể lựa chọn dự thi Tiếng Anh, Tiếng Pháp hoặc Tiếng Nhật.

Tỉnh Nghệ An cũng chọn Ngoại ngữ là môn thi thứ 3. Tuy nhiên, thí sinh lựa chọn Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp, thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan nhiều phương án lựa chọn, thời gian làm bài 60 phút. Ngữ văn và Toán thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút/môn.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Nghệ An chọn Ngoại ngữ làm môn thi thứ ba. Phương án này nhận được sự đồng thuận của nhiều phụ huynh và học sinh. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại tỉnh này dự kiến có hơn 57.000 học sinh dự thi. Đây được xem là kỳ thi có số lượng thí sinh đông nhất từ trước đến nay, các năm trước chỉ khoảng 46.000 thí sinh.

Thí sinh tham gia kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM. Ảnh: Duy Hiệu.

Tương tự, TP Huế cũng chọn Ngoại ngữ làm môn thi thứ 3. Thí sinh được chọn một trong ba ngoại ngữ gồm Tiếng Anh, Tiếng Pháp và Tiếng Nhật, phù hợp với chương trình học tập và định hướng đào tạo tại các trường THCS.

Bên cạnh Ngoại ngữ, một số địa phương lựa chọn hướng đi mới theo tinh thần chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tỉnh Tuyên Quang cho biết môn thi thứ ba là Khoa học tự nhiên. Hình thức thi là trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 90 phút. Mỗi phòng thi có nhiều mã đề, bảo đảm nguyên tắc hai thí sinh liền kề không trùng mã. Thí sinh sẽ làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm, kết quả trên phiếu được chấm bằng phần mềm chấm thi.

Theo Sở GD&ĐT Tuyên Quang, đề thi gồm các câu hỏi phù hợp với yêu cầu cần đạt của môn học và mục tiêu cấp THCS thuộc chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Trong khi đó, tỉnh Sơn La dự kiến bài thi thứ 3 là tổ hợp 3 môn: Lịch sử và địa lý, Khoa học tự nhiên và Tiếng Anh. Bài thi 90 phút, bao gồm 80 câu trắc nghiệm.

Trong đó, mỗi phân môn Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học có 10 câu hỏi, môn Tiếng Anh có 30 câu. Mỗi câu trả lời đúng, học sinh sẽ được 0,125 điểm (thang điểm 10).

Tỉnh này cho biết kiến thức ở bài thi tổ hợp chủ yếu trong chương trình lớp 9. Mức độ đánh giá nhận thức của đề thi chủ yếu ở mức nhận biết (70%) và thông hiểu (20%), 10% còn lại là vận dụng (mức độ khó hơn).

Theo lý giải của Sở GD&ĐT Sơn La, bài thi tổ hợp, gồm cả kiến thức tự nhiên, xã hội và Tiếng Anh, sẽ giúp kỳ thi có tính ổn định về môn thi, không phải thay đổi hàng năm. Học sinh có thể yên tâm học đều các môn, chuẩn bị từ sớm và không có tâm lý chờ đợi.

Ngoài ra, xu thế hiện nay là chuyển từ đánh giá nặng về kiến thức chuyên sâu sang đánh giá tổng hợp, diện rộng. Bài thi tổ hợp sẽ giảm rủi ro cho học sinh, không phải "đánh cược" vào một môn thi, lại phản ánh đầy đủ năng lực.

Còn tại Hà Nội, Sở GD&ĐT cho biết đơn vị sẽ công bố môn thi thứ ba trước ngày 31/3. Sở đang trong quá trình xây dựng phương án thi tuyển để trình cấp trên phê duyệt. Năm ngoái, Hà Nội chọn Ngoại ngữ là môn thi thứ 3.