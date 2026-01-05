Đa dạng phương thức xét tuyển sớm vào lớp 10 Hà Nội

Cuộc đua vào lớp 10 tại Hà Nội khởi động sớm khi nhiều trường công bố phương án tuyển sinh năm học 2026-2027, tạo thêm nhiều “ngã rẽ” cho học sinh lớp 9 và phụ huynh.

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026 tại Hà Nội.

Những năm gần đây, tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội không còn là "cuộc đua một cửa" phụ thuộc hoàn toàn vào điểm số của kỳ thi do Sở GD&ĐT tổ chức. Thực tế cho thấy ngay từ đầu năm học lớp 9, nhiều trường THPT đã chủ động công bố kế hoạch tuyển sinh, triển khai các hình thức xét tuyển sớm với nhiều tiêu chí khác nhau, từ đánh giá năng lực học tập, xét học bạ đến phỏng vấn trực tiếp.

Xu hướng này phản ánh sự dịch chuyển trong cách tiếp cận tuyển sinh, khi các trường ngày càng chú trọng đánh giá toàn diện quá trình học tập, năng lực và định hướng phát triển của học sinh, thay vì chỉ dựa vào kết quả của một kỳ thi duy nhất. Với học sinh, điều này mở ra thêm nhiều "ngã rẽ" trong hành trình vào lớp 10, đồng thời giúp giảm áp lực dồn vào một thời điểm.

Theo ghi nhận, một số trường triển khai mô hình tuyển sinh nhiều vòng, bắt đầu bằng xét hồ sơ học tập, nguyện vọng gia đình, kết quả rèn luyện, sau đó tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực các môn học cơ bản như Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, kết hợp phỏng vấn. Bên cạnh đó, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, thành tích học tập hoặc giải thưởng trong các kỳ thi cũng được xem xét như yếu tố bổ trợ trong quá trình tuyển sinh.

Theo các thông báo tuyển sinh đã được công bố, một số trường THPT tư thục tại Hà Nội đã sớm triển khai các hình thức đánh giá năng lực, xét học bạ và phỏng vấn trong tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Các trường áp dụng nhiều phương thức song song, từ xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THCS đến sử dụng điểm thi các kỳ thi chung làm căn cứ xét tuyển khi còn chỉ tiêu.

Bên cạnh hình thức kiểm tra, xét tuyển sớm bằng học bạ cũng đang được áp dụng tại nhiều trường. Điểm trung bình các môn học trong những năm THCS, đặc biệt là lớp 8 và học kỳ I lớp 9, cùng kết quả rèn luyện, trở thành căn cứ quan trọng để xét tuyển. Với một số trường, học sinh đạt giải trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, nghệ thuật được cộng điểm ưu tiên hoặc xem xét tuyển thẳng.

Theo các chuyên gia giáo dục, việc đa dạng hóa phương thức tuyển sinh giúp các trường có thêm căn cứ để nhận diện năng lực thực chất của học sinh, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả của một kỳ thi.

Tuy nhiên, xu hướng tuyển sinh sớm với nhiều hình thức song song cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với phụ huynh và học sinh trong việc theo dõi thông tin, chuẩn bị hồ sơ và xác định lộ trình phù hợp, tránh tâm lý bị động hoặc chạy theo quá nhiều phương án cùng lúc.