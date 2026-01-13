Môn thi thứ ba vào lớp 10 năm 2026 dần lộ diện

Tính đến ngày 13/1, nhiều địa phương đã "chốt" môn thi thứ ba vào lớp 10 với những lựa chọn khác nhau. Trong khi không ít nơi giữ Ngoại ngữ, nơi thử nghiệm bài thi tích hợp, còn Hà Nội vẫn chưa công bố phương án.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, ngoài hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, môn thi thứ ba vào lớp 10 do địa phương quyết định, phải thay đổi sau mỗi chu kỳ 3 năm và được công bố chậm nhất vào ngày 31/3 hàng năm. Tuy nhiên, nhiều địa phương đã chủ động công bố sớm nhằm giúp học sinh, phụ huynh và các nhà trường có sự chuẩn bị từ sớm cho kỳ thi quan trọng này.

Tại các đô thị lớn, xu hướng ổn định tiếp tục được duy trì. TP.HCM và Đà Nẵng là hai địa phương đầu tiên công bố môn thi thứ ba, đều lựa chọn Ngoại ngữ, chủ yếu là tiếng Anh.

Thành phố Huế cũng đã chính thức "chốt" môn Ngoại ngữ, cho phép thí sinh lựa chọn một trong ba thứ tiếng gồm tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Nhật. Quyết định được ký và công bố từ ngày 12/1 nhằm giúp học sinh lớp 9 chủ động ôn tập, hạn chế tâm lý lo lắng khi kỳ thi đang đến gần.

Theo quy định, môn thi thứ ba hoặc bài thi tổ hợp tuyển sinh lớp 10 phải được công bố chậm nhất trước ngày 31/3 hàng năm.

Nghệ An tiếp tục lựa chọn phương án thi ba môn gồm Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027.

Trong đó, Ngữ văn và Toán thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút mỗi môn; Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) thi trắc nghiệm khách quan trong 60 phút. Đây là năm thứ hai liên tiếp Nghệ An chọn Ngoại ngữ làm môn thi thứ ba. Phương án này được đánh giá là phù hợp trong bối cảnh kỳ thi vào lớp 10 tại địa phương có mức độ cạnh tranh cao, khi hàng năm chỉ khoảng 75% học sinh THCS có cơ hội trúng tuyển vào các trường công lập.

Trong khi có nơi giữ phương án truyền thống, một số địa phương lại lựa chọn hướng đi mới. Tuyên Quang đã chính thức đưa môn Khoa học tự nhiên vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026. Thí sinh làm bài thi trắc nghiệm trong 90 phút, với nhiều mã đề khác nhau trong mỗi phòng thi nhằm bảo đảm tính khách quan, an toàn.

Nội dung đề thi bám sát yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp THCS; khung cấu trúc và ma trận đề đã được Sở GD&ĐT Tuyên Quang công bố từ tháng 10/2025. Trước đó, khi chưa sáp nhập, tỉnh Tuyên Quang cũ lựa chọn tiếng Anh làm môn thi thứ ba, trong khi tỉnh Hà Giang cũ thi Lịch sử và Địa lý.

Sơn La là địa phương gây chú ý khi công bố dự kiến áp dụng bài thi tổ hợp làm môn thi thứ ba. Theo phương án này, thí sinh sẽ làm một bài thi duy nhất trong 90 phút, gồm 80 câu trắc nghiệm, bao phủ 6 nội dung kiến thức: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý và tiếng Anh.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Sơn La cho biết khoảng 70% câu hỏi ở mức độ nhận biết, còn lại là thông hiểu và vận dụng, không yêu cầu học sinh học thêm kiến thức ngoài chương trình. Bài thi tổ hợp được kỳ vọng sẽ giúp đánh giá toàn diện năng lực học sinh, đồng thời hạn chế tình trạng học lệch, học tủ.

Trong khi đó, Hà Nội - địa phương có số lượng thí sinh dự thi vào lớp 10 lớn nhất cả nước vẫn đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện phương án.

Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết hiện chưa có lịch công bố môn thi thứ ba vào lớp 10 năm học 2026-2027. Việc chưa công bố không phải do chậm trễ mà nhằm bảo đảm phương án lựa chọn phù hợp với định hướng đổi mới giáo dục và giảm áp lực cho học sinh. Theo thông lệ, Hà Nội thường là một trong những địa phương công bố môn thi thứ ba muộn nhất, vào cuối tháng 3 hàng năm.

Trong thời gian tới, khi các địa phương còn lại lần lượt công bố phương án tuyển sinh, môn thi thứ ba vào lớp 10 năm 2026 được dự báo sẽ tiếp tục là nội dung nhận được sự quan tâm lớn của phụ huynh và học sinh trên cả nước.