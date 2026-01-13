Trung Quốc phát triển cỗ máy 'xô đổ' kỷ lục của Mỹ

Cỗ máy siêu trọng lực mới của Trung Quốc có thể tạo ra lực siêu lớn, vượt qua kỷ lục của các sản phẩm đến từ Trung Quốc và Mỹ.

CHIEF1900 có khả năng tạo ra lực 1.200 G-tấn. Ảnh: SCMP.

Trung Quốc vừa công bố CHIEF1900 là cỗ máy siêu trọng lực được đánh giá mạnh nhất thế giới hiện nay, có khả năng tạo ra lực gần gấp 2.000 lần trọng lực Trái Đất.

Theo SCMP, thiết bị "đến từ tương lai" này được xây dựng tại Cơ sở Thí nghiệm Siêu trọng lực ly tâm và Liên ngành (CHIEF) của Đại học Chiết Giang (Trung Quốc). CHIEF1900 cho phép các nhà khoa học nghiên cứu tác động của các lực cực mạnh lên vật liệu, thực vật, tế bào và nhiều dạng cấu trúc khác.

Với khả năng nén không gian và thời gian, cỗ máy giúp tái tạo điều kiện của những thảm họa quy mô lớn như vỡ đập hay động đất. Chẳng hạn, các nhà nghiên cứu có thể kiểm tra độ ổn định của một con đập cao 300 m bằng cách quay mô hình cao 3 m trong môi trường 100 G, tương đương 100 lần trọng lực Trái Đất.

Ngoài ra, CHIEF1900 còn phục vụ nghiên cứu tần số cộng hưởng của đường ray tàu cao tốc hoặc quá trình chất ô nhiễm thấm vào đất trong hàng nghìn năm.

Với thành quả lần này, CHIEF1900 chính thức vượt qua "tiền bối" CHIEF1300 - sản phẩm giữ danh hiệu mạnh nhất thế giới trong vòng 4 tháng. Trước đó, kỷ lục thuộc về máy ly tâm siêu trọng lực của Mỹ với khả năng tạo ra lực 1.200 G-tấn. G-tấn là đơn vị kết hợp giữa gia tốc trọng trường (G) và khối lượng tính bằng tấn.

Theo các nhà sáng chế, CHIEF1900 có thể tạo lực bằng cách quay tải trọng trong một máy ly tâm cỡ lớn, tương tự thiết bị mà Không quân Mỹ dùng để mô phỏng lực G trong huấn luyện phi công, nhưng ở mức độ mạnh hơn nhiều. Cỗ máy mới của Trung Quốc có thể đạt đến mức1.900 G-tấn, tương đương 1.900 lần trọng lực Trái Đất, trong khi một máy giặt thông thường chỉ tạo ra khoảng 2 G-tấn.

Để đạt được mức lực này, các kỹ sư phải giải quyết nhiều thách thức về mặt kỹ thuật, trong đó có bài toán nhiệt sinh ra khi quay ở tốc độ rất cao. Nhóm nghiên cứu đã phát triển hệ thống kiểm soát nhiệt độ kết hợp chất làm mát và thông gió nhằm đảm bảo thiết bị vận hành ổn định.

“Chúng tôi hướng tới việc tạo ra các môi trường thí nghiệm kéo dài từ mili giây đến hàng chục nghìn năm và từ quy mô nguyên tử đến km trong điều kiện nhiệt độ, áp suất bình thường hoặc cực lớn”, GS Chen Yunmin, trưởng nhóm phát triển của CHIEF, chia sẻ với SCMP, đồng thời cho biết thiết bị mới của Trung Quốc có thể mở ra cơ hội phát hiện những hiện tượng và học thuyết hoàn toàn mới.