Hiệu trưởng lý giải sức nóng 'nghẹt thở' của cuộc đua vào trường công

Dù suất học có hạn, giáo viên cũng không dạy trước kiến thức lớp 1, nhiều gia đình Trung Quốc vẫn tìm đủ cách để giành suất học ở trường mầm non công lập.

Cha mẹ xếp hàng dài trước cổng trường mầm non để tranh suất học cho con em. Ảnh: QQ.

Mùa tuyển sinh mầm non tại Trung Quốc lại đến. Trước khu tuyển sinh của một trường mẫu giáo công lập ở Shinan (Thanh Đảo), hàng dài phụ huynh đã xếp hàng từ tờ mờ sáng với mong muốn duy nhất là giành được một suất học cho con.

Chia sẻ với QQ, một người mẹ họ Li cho biết năm 2024, gia đình không kịp đăng ký nên con phải theo học trường tư thục. Lần này, người mẹ quyết tâm chuẩn bị trước 3 tháng chỉ vì mong con được theo học trường công.

Vì sao trường công lại hot?

Ở đất nước tỷ dân, nhiều người từng đặt câu hỏi vì sao cha mẹ tìm đủ cách để con học trường công, trong khi trường công không dạy trước kiến thức cho trẻ trước khi lên lớp 1 - điều mà nhiều gia đình mong muốn để con không bị tụt lại phía sau.

Giải đáp những thắc mắc này, bà Ning, hiệu trưởng trường mầm non có 20 năm kinh nghiệm, cho biết trường mẫu giáo công lập ở Trung Quốc có nhiều giá trị cốt lõi đặc biệt. Đó là lý do nhiều gia đình sẵn sàng chen chân giành suất cho con.

Học phí trường mầm non công lập ở Trung Quốc khá rẻ, giúp cha mẹ giảm gánh nặng chi phí. Ảnh: Sixth Tone.

Giá trị đầu tiên là học phí phải chăng. Theo đánh giá của nhiều phụ huynh, trường công lập mang lại lựa chọn phù hợp cho các gia đình trung lưu, vừa giảm áp lực tài chính, vừa đảm bảo chất lượng giáo dục cơ bản.

Ví dụ, tại Thượng Hải, mức phí chăm sóc, giáo dục của các trường mầm non công lập dao động từ 500-1.500 nhân dân tệ/tháng (khoảng 70- 210 USD ), trong khi trường tư dao động từ 1.500-4.000 nhân dân tệ (khoảng 210- 570 USD ), còn các trường cao cấp có học phí trên 100.000 nhân dân tệ/năm (hơn 14.000 USD ).

Với nhiều gia đình lao động, đây là khoản chênh lệch không nhỏ. Bà Xiao Yu, một phụ huynh có thu nhập dưới 6.000 nhân dân tệ/tháng, cho biết con học trường công chỉ tốn 530 nhân dân tệ tiền học, cộng với tiền ăn chưa tới 1.000 nhân dân tệ mỗi tháng. Trong khi đó, trường tư thấp nhất cũng 1.800 nhân dân tệ, chưa tính tiền ăn.

"Nếu con học trường tư, tôi sẽ không kham nổi", bà Xiao bày tỏ.

Sự ổn định của giáo viên cũng là một ưu điểm lớn. Một người mẹ chia sẻ con trai bà từng khóc suốt những ngày đầu đi học, nhưng nhờ sự kiên nhẫn của cô giáo, chỉ sau một tuần, con đã quen lớp và háo hức đến trường.

Tại Trung Quốc, giáo viên trường công thường có biên chế, chế độ đãi ngộ ổn định nên tỷ lệ nghỉ việc thấp. Giáo viên mầm non có thâm niên từ 10 năm trở lên là chuyện thường thấy và chính sự ổn định này giúp trẻ dễ làm quen với trường lớp, qua đó giảm bớt lo lắng cho cha mẹ học sinh.

Cơ sở vật chất và tiêu chuẩn an toàn cũng được phụ huynh đánh giá cao. Theo một giáo viên mầm non, các hạng mục như đường chạy, bàn ghế đều được thiết kế theo tiêu chuẩn an toàn cao như đường lót nhựa, bàn ghế bo tròn... Khi trẻ gặp sự cố va chạm, giáo viên xử lý kịp thời và thông báo cho phụ huynh.

Nên cân nhắc kỹ

Về việc dạy trước kiến thức cho trẻ ở bậc mẫu giáo, Bộ Giáo dục Trung Quốc từng nêu rằng nếu trẻ dưới 5 tuổi học kiến thức tiểu học quá sớm sẽ có nguy cơ chán học cao hơn mức thông thường khoảng 30%. Dù bộ đã cảnh báo, nhiều gia đình vẫn cho con học trước vì sợ con đuối khi vào lớp 1.

Trường mầm non công lập ở Trung Quốc không dạy trước kiến thức lớp 1. Ảnh: China Daily.

Hiệu trưởng Ning nhấn mạnh rằng lý này phản ánh một sự thật rằng cha mẹ vẫn chưa thực sự hiểu về giáo dục mầm non. Theo bà, giai đoạn tiền tiểu học cần tập trung vào phát triển thể chất, kỹ năng xã hội thông qua trò chơi thay vì nhồi nhét kiến thức.

Vị hiệu trưởng lấy ví dụ về một học sinh từng theo học tại trường, khi mới nhập học chưa biết tự đi giày, nói năng chưa rõ ràng. Thông qua các trò chơi xếp hình, đóng vai, hoạt động ngoài trời, con dần hình thành tư duy, khả năng diễn đạt và tính tự lập.

Khi bước vào tiểu học, học sinh này được giáo viên đánh giá cao về tư duy logic và khả năng thích ứng. Hiện, con đã học lớp 3, có thành tích học tập tốt và từng đoạt giải trong các cuộc thi của trường.

Từ những phân tích trên, bà Ning nhấn mạnh rằng việc chọn trường mầm non cần dựa trên một số yếu tố chính như điều kiện kinh tế, quan điểm giáo dục, tính cách của trẻ, sự thuận tiện đưa đón và khả năng đáp ứng các nhu cầu đặc thù.

Với các gia đình có thu nhập trung bình, trường công lập được xem là lựa chọn phù hợp về chi phí. Trong khi đó, các gia đình khá giả, mong muốn con tiếp cận giáo dục song ngữ hoặc môi trường quốc tế, có thể cân nhắc trường tư.

Tương tự, các nhà giáo dục cũng khuyến nghị không có mô hình nào là tốt nhất cho mọi gia đình. Điều quan trọng là lựa chọn môi trường phù hợp để trẻ có một tuổi thơ vui vẻ và phát triển toàn diện, thay vì đặt nặng việc học kiến thức sớm.