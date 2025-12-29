Học sinh dùng bụi phấn phá mã két sắt lớp học

Một nhóm học sinh Trung Quốc đã áp dụng mẹo trong tiểu thuyết trinh thám để "bẻ khóa" một chiếc két sắt trong lớp học và lấy lại điện thoại di động của mình.

Các học sinh nảy ra ý định rắc bột phấn lên bàn phím số của chiếc két. Ảnh: SCMP.

Sự việc xảy ra vào giữa tháng 11, tại một trường nội trú ở Thâm Quyến (Trung Quốc). Theo thông báo của trường, ngày 14/11, học sinh họ Tian (lớp 10) đã rắc bụi phấn lên vòng xoay mật mã của két đựng điện thoại nhằm phát hiện dấu vân tay còn sót lại và khoanh vùng các con số. Tian học được chiêu thức này sau khi đọc tiểu thuyết trinh thám. Tên cuốn tiểu thuyết không được tiết lộ.

Từ các con số được khoanh vùng, một học sinh khác, họ Xie, đã giải thành công và chia sẻ với người khác. Sau khi mật khẩu bị lộ, học sinh họ Ma đã quay video và đăng tải thông tin lên mạng xã hội. Đến ngày 19/11, sau kỳ thi giữa kỳ, học sinh họ Chi là người đầu tiên sử dụng mật khẩu rò rỉ để lấy điện thoại từ tủ và mang về ký túc xá.

Sau khi bị phát hiện, nhà trường đã áp dụng các biện pháp kỷ luật theo quy định, trong đó, Tian, Xie và Chi bị cảnh cáo nghiêm trọng, trong khi Ma nhận cảnh cáo nhẹ hơn. Cả bốn học sinh đều bị phê bình công khai.

Ngày 15/12, đại diện nhà trường xác nhận thông báo kỷ luật với Chongqing Daily News Group và cho biết hình thức xử phạt hoàn toàn phù hợp với quy định nội bộ của trường.

Đại diện nhà trường cho hay từ lâu, trường đã áp dụng quy định học sinh không được sử dụng điện thoại. Tuy nhiên, do là trường nội trú, mỗi lớp đều được trang bị một tủ đựng điện thoại nhằm tạo điều kiện cho học sinh liên lạc với gia đình.

Học sinh phải nộp điện thoại vào chủ nhật và nhận lại vào thứ sáu hàng tuần. Mật khẩu két sắt do giáo viên chủ nhiệm quản lý. Nhà trường nhấn mạnh vấn đề không nằm ở việc học sinh tìm cách giải mật khẩu, mà ở hành vi tự ý lấy điện thoại khi chưa được phép. Hành vi này đã vi phạm nội quy, nên phải xử lý kỷ luật.

Sau sự việc, trường đã đổi mật khẩu các két sắt, đồng thời điều chỉnh quy trình quản lý. Sau khi học sinh nộp lại điện thoại, két được sẽ được chuyển lên phòng giáo viên nhằm tránh việc "bẻ khóa".

Trên mạng xã hội Trung Quốc, vụ việc thu hút sự chú ý và tạo ra nhiều bình luận trái chiều. Không ít người bày tỏ sự thích thú, cho rằng đây là minh chứng cho khả năng tư duy và sự lanh trí của học sinh.

Một số khác thừa nhận lập trường của nhà trường là cần thiết, song vẫn đánh giá cao sự thông minh của các em. Thậm chí có ý kiến hài hước cho rằng những học sinh này nên cân nhắc thi vào các học viện cảnh sát.