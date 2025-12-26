Gói 'du học ngắn hạn' 11.000 USD giúp qua môn tại đại học Trung Quốc

Một trường đại học tư thục ở Trung Quốc yêu cầu sinh viên trượt môn đóng hàng chục nghìn USD cho chương trình du học không có thật, sau đó sẽ được xóa kết quả thi.

Xian Technology and Business College yêu cầu sinh viên nộp tiền "du học" để qua môn. Ảnh: SCMP.

Xian Technology and Business College, trường đại học tư thục tại Trung Quốc, đang đối mặt với làn sóng chỉ trích gay gắt sau khi bị tố yêu cầu sinh viên trượt môn nộp tới 79.800 nhân dân tệ (khoảng 11.000 USD ) tham gia một chương trình “du học” để xoá kết quả trượt môn. Nhưng điều đáng chú ý là chương trình du học này không hề tồn tại.

Theo phản ánh của phụ huynh với Benliu News vào giữa tháng 12, giảng viên của trường đã gây sức ép, buộc họ chi trả một khoản tiền lớn để “sửa” kết quả thi cho con em.

Một phụ huynh cho biết giảng viên thông báo con họ trượt 4 môn, buộc phải thôi học hoặc học lại một năm. Sau đó, giảng viên đề xuất giải pháp là nộp 79.800 nhân dân tệ để tham gia chương trình “du học ngắn hạn”, đổi lại hồ sơ trượt môn sẽ được xóa. Giảng viên còn ám chỉ sinh viên lựa chọn phương án này sẽ được ưu tiên khi chọn ký túc xá và xét học bổng.

Theo lời phụ huynh, giảng viên thừa nhận chương trình “du học vi mô” thực chất sẽ không được tổ chức. Sinh viên không cần ra nước ngoài và cũng không có bất kỳ hoạt động học tập nào.

Sau khi phụ huynh chuyển tiền vào tài khoản do giảng viên cung cấp, họ mới phát hiện tài khoản nhận là một công ty công nghệ cao tại khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương. Đáng chú ý, nhà trường không xuất hóa đơn cho khoản tiền này.

Vụ việc nhanh chóng gây phẫn nộ trên mạng xã hội, thu hút khoảng 10 triệu lượt xem. Nhiều ý kiến chỉ trích rằng việc “mua” điểm là không thể chấp nhận bởi điều này biến nhà trường thành một tổ chức kinh doanh. Một số khác kêu gọi cơ quan chức năng vào cuộc điều tra và xử lý nghiêm các cá nhân liên quan.

Trong bài đăng ngày 15/12, trang tin Guangming Online chỉ trích mạnh mẽ vụ việc, cho rằng khi việc chi tiền có thể đảm bảo qua kỳ thi, điểm số đã trở thành hàng hóa giao dịch và công bằng giáo dục bị biến thành dịch vụ đặc quyền với mức giá niêm yết.

Bài viết cũng cảnh báo hành vi thu tiền cho một chương trình không triển khai có thể cấu thành lừa đảo.

Trước áp lực dư luận, Sở Giáo dục tỉnh Thiểm Tây đã thông báo đã mở cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo SCMP, tại Trung Quốc, phần lớn trường đại học, cao đẳng đều theo hệ công lập, được chính phủ tài trợ. Hiện, quốc gia này chỉ có khoảng 800 cơ sở giáo dục đại học tư thục và rất ít trong số này nhận được sự đánh giá cao từ công chúng.