Trường ở Trung Quốc thưởng chăn in giấy khen cho học sinh giỏi

Sáng kiến khen thưởng độc lạ của trường này thu hút lượng thảo luận lớn trên mạng xã hội và được nhiều dân mạng khen ngợi vì độc đáo, mang lại niềm vui cho học sinh.

Các học sinh nhận chăn, vỏ gối in hình giấy khen vì đạt kết quả học tập tốt. Ảnh: SCMP.

Trường trung học Yucai Dachengbei (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) đã gây chú ý khi trao thưởng cho học sinh xuất sắc bằng các bộ vỏ chăn, ga trải giường và chăn được thiết kế riêng nhằm thay cho giấy khen truyền thống. Cách làm này nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng vì được cho là thấu hiểu tâm lý lứa tuổi vị thành niên.

SCMP nêu rằng trong bối cảnh học sinh Trung Quốc thường chịu áp lực học tập lớn, các kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ được dùng cho mục đích xếp hạng, sáng kiến của trường Yucai Dachengbei được xem là khác biệt so với thông lệ trao giấy khen và vật dụng học tập như bút, vở tại nhiều trường học khác.

Theo Chao News, trường Yucai Dachengbei đã quyết định từ bỏ các giấy khen quen thuộc để trao tặng những bộ chăn ga gối đệm in tên học sinh kèm danh hiệu phần thưởng cụ thể. Giữa tháng 12, nhà trường tổ chức lễ tuyên dương các em đạt thành tích cao trong loạt kỳ kiểm tra quan trọng diễn ra vào tháng 11.

Nam sinh nhận phần thưởng là chiếc chăn in hình giấy khen vì đạt thành tích tốt. Ảnh: SCMP.

Học sinh có tổng điểm nhiều môn nằm trong top 5 của khối được nhận chăn bông; những em đạt top 5 ở một môn học nhận ga trải giường. Học sinh có sự tiến bộ vượt bậc về tổng điểm được thưởng gối, trong khi những em tiến bộ rõ rệt ở một môn học được nhận chăn. Nhà trường không áp dụng hạn mức số lượng phần thưởng, vì vậy một số học sinh có thể nhận được nhiều món quà.

Tại buổi lễ, giáo viên nhấn mạnh các phần thưởng đều được thiết kế riêng với mong muốn giúp học sinh thêm tự tin, có động lực học tập và hướng tới thành công trong tương lai.

Cô Jiang Yan, giáo viên tại trường Yucai Dachengbei, chia sẻ toàn bộ ý tưởng và thiết kế phần thưởng đều do giáo viên trong trường thực hiện. Các thầy cô đều kỳ vọng mang lại niềm vui gấp đôi cho học sinh khi mỗi món quà đều mang dấu ấn cá nhân.

Sáng kiến này cũng nhận được sự đồng tình từ phụ huynh và gia đình học sinh. Nhiều phụ huynh đánh giá hình thức khen thưởng này rất thiết thực và ý nghĩa, trong khi một số ông bà nội ngoại bày tỏ niềm tự hào khi sử dụng những chiếc chăn danh dự do cháu mình đạt được.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, câu chuyện tạo ra nhiều thảo luận tích cực. Nhiều ý kiến cho rằng cách làm này giúp thành tích học tập của học sinh trở nên hữu hình hơn trong gia đình, qua đó tăng hiệu quả khích lệ.