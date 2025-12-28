Giáo viên Trung Quốc bị đình chỉ vì mong học sinh bị cúm

Một giáo viên tiểu học ở Trung Quốc đã bị đình chỉ công tác vì chửi bới học sinh và hy vọng các em đều nhiễm cúm.

Học sinh tại trường học nơi cô Li giảng dạy. Ảnh: Shutterstock.

Theo Jiupai News, giáo viên này họ Li, dạy âm nhạc tại trường Thực nghiệm quận Cao Tân ở Đồng Xuyên, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.

Những bình luận của Li xuất hiện trong một nhóm trò chuyện gồm khoảng 100 thành viên và nhanh chóng bị một số người chụp lại, chia sẻ lên mạng xã hội.

"Học sinh quá ồn ào, tôi thấy thương cho màng nhĩ của mình. Ước gì tất cả chúng đều bị cúm hết đi để biến về nhà ngay lập tức", cô Lý nói trong nhóm chat. Khi bị các thành viên khác trong nhóm chat nhắc nhở, cô giáo này không những không hối lỗi mà còn tỏ thái độ thách thức.

"Tôi không quan tâm, miễn là tôi nhận được lương hàng tháng. Bạn cứ việc báo cáo với sếp của tôi. Nhưng nếu bạn phải chịu đựng công việc này, bạn sẽ không làm thế đâu", Li nói thêm.

Khi những người khác khuyên cô đừng mong học sinh của mình bị cảm cúm, Li khẳng định lời nói đùa đó chỉ là một phần trong thông điệp mà cô muốn truyền tải và không nên để tâm đến nó.

“Suy cho cùng, những học sinh này không phải con của ông. Đó không phải việc của ông”, Li nói.

Trước nhận xét cho rằng với thái độ như vậy, cô khó có thể trụ lại lâu trong nghề, Li khẳng định: "Tôi phải nhắc lại rằng tôi có hợp đồng lao động chính thức".

Hiện, chưa rõ Li đã có bao nhiêu năm giảng dạy. Tuy nhiên, theo thông lệ tại Trung Quốc, trong các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp và tổ chức được Nhà nước tài trợ, chỉ một bộ phận nhỏ nhân sự được tuyển dụng theo hợp đồng dài hạn. Những người này thường có vị trí việc làm ổn định, gần như trọn đời, trừ khi mắc phải sai phạm nghiêm trọng.

Một số thành viên của nhóm chat đã công khai cuộc hội thoại lên mạng, gây ra một làn sóng phản ứng dữ dội từ dư luận. Nhiều người yêu cầu cơ quan quản lý vào cuộc, điều tra kỹ lưỡng việc giáo viên này được tuyển dụng.

Trường học nơi Li công tác cho biết đã tạm đình chỉ cô giáo này. Trong khi đó, phát ngôn viên của Sở Giáo dục địa phương cho hay đang tiến hành một cuộc điều tra về vụ việc. "Sau khi hoàn thành cuộc điều tra, chúng tôi sẽ công bố kết quả", quan chức này cho biết.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh từ tháng 11, dịch cúm đã bùng phát mạnh tại nhiều trường tiểu học và trung học trên khắp Trung Quốc. Nhiều lớp học buộc phải tạm ngừng do số lượng học sinh mắc bệnh tăng cao, trong khi một số giáo viên yêu cầu học sinh đeo khẩu trang khi đến trường.