Cửa vào thạc sĩ ĐH Harvard: Tỷ lệ chọi nghiệt ngã, học phí tiền tỷ

Khuôn viên Đại học Harvard. Ảnh: Harvard University.

Đại học Harvard (Mỹ) cung cấp hàng chục chương trình thạc sĩ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau và được quản lý bởi các trường thành viên. Học phí, học bổng và tỷ lệ trúng tuyển tại từng trường cũng có sự chênh lệch đáng kể.

Học thạc sĩ ở đâu?

Harvard hiện có 12 trường cấp bằng, trong đó khoảng 10 trường đào tạo các chương trình thạc sĩ cho sinh viên quốc tế. Mỗi trường quản lý chương trình riêng, tập trung vào các lĩnh vực chuyên môn khác nhau.

Ví dụ, trong lĩnh vực kinh doanh, Harvard Business School đào tạo chương trình MBA danh tiếng. Lĩnh vực luật có Harvard Law School với chương trình thạc sĩ luật LL.M.

Ở lĩnh vực giáo dục và chính sách công, Harvard Graduate School of Education đào tạo thạc sĩ giáo dục (Ed.M), còn Harvard Kennedy School cung cấp các chương trình thạc sĩ chính sách công như MPP và MPA.

Harvard Graduate School of Education là trường thành viên của Đại học Harvard. Ảnh: FBNT.

Trong khối khoa học sức khỏe, Harvard T.H. Chan School of Public Health đào tạo các chương trình thạc sĩ y tế công cộng (MPH) và khoa học (SM). Trong khi đó, Harvard Medical School cung cấp các chương trình thạc sĩ khoa học y học.

Ở các lĩnh vực thiết kế và quy hoạch đô thị, Harvard Graduate School of Design đào tạo thạc sĩ kiến trúc (MArch) và quy hoạch đô thị (MUP). Lĩnh vực thần học do Harvard Divinity School phụ trách có các chương trình như MTS và MDiv.

Ngoài ra, các chương trình nghiên cứu trong khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn được đào tạo tại Harvard Kenneth C. Griffin Graduate School of Arts and Sciences, trong khi các ngành kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu do Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences đảm nhiệm sẽ cấp một số bằng thạc sĩ như MS và ME.

Thời gian đào tạo thạc sĩ tại Harvard thường kéo dài từ 1 đến 2 năm. Trong đó, một số chương trình như thạc sĩ luật (LL.M) hoặc thạc sĩ giáo dục (Ed.M) chỉ kéo dài một năm, trong khi các chương trình nghiên cứu thường học hai năm.

Học phí đắt đỏ

Tại Đại học Harvard, học phí bậc thạc sĩ thay đổi tùy chương trình và trường thành viên, nhưng nhìn chung thuộc nhóm cao bậc nhất tại Mỹ.

Theo công bố, học phí chương trình thạc sĩ trung bình dao động khoảng 30.000- 50.000 USD mỗi năm. Một số chương trình thậm chí có mức phí cao hơn.

Ví dụ, chương trình thạc sĩ tại Graduate School of Arts and Sciences có học phí khoảng 59.000 USD mỗi năm, trong khi các ngành công nghệ như khoa học dữ liệu có thể lên tới khoảng 67.500 USD mỗi năm.

Chương trình thạc sĩ giáo dục (Ed.M) tại Graduate School of Education có học phí khoảng 64.000 USD mỗi năm, còn chương trình y tế công cộng (MPH) tại T.H. Chan School of Public Health khoảng 38.000 USD mỗi năm, tùy chuyên ngành.

Sinh viên tại Đại học Harvard. Ảnh: Harvard University.

Nếu tính cả chi phí sinh hoạt, nhà ở, bảo hiểm và các khoản phí khác, tổng chi phí học tập tại Harvard thường rơi vào khoảng 70.000- 100.000 USD mỗi năm.

Khác với chương trình tiến sĩ thường được tài trợ toàn phần, đa số chương trình thạc sĩ tại Harvard không cấp học bổng toàn phần.

Tuy nhiên, sinh viên có thể tiếp cận một số hình thức hỗ trợ tài chính như học bổng dựa trên hoàn cảnh kinh tế (need-based), học bổng theo thành tích (merit-based), hoặc làm trợ giảng và trợ lý nghiên cứu. Ngoài ra, nhiều sinh viên quốc tế tìm kiếm các học bổng bên ngoài như Fulbright hoặc các quỹ học bổng từ chính phủ và tổ chức quốc tế.

Tỷ lệ trúng tuyển

Các chương trình thạc sĩ tại Đại học Harvard có mức độ cạnh tranh vừa phải đến cao. Tỷ lệ trúng tuyển thường dao động từ khoảng 3% đến gần 40%, tùy từng trường thành viên và chương trình đào tạo. .

Cụ thể, chương trình thạc sĩ tại Harvard Medical School có tỷ lệ trúng tuyển khoảng 3-3,7%. Trong khi đó, chương trình thạc sĩ thuộc Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences ghi nhận tỷ lệ khoảng 7,2%, tương đương khoảng 6.500 hồ sơ đăng ký mỗi năm nhưng chỉ tuyển khoảng 250 học viên.

Tại Harvard Law School, tỷ lệ trúng tuyển ước tính khoảng 9,5%, trong khi chương trình MBA của Harvard Business School khoảng 14,4%. Các chương trình thuộc Harvard Kennedy School có tỷ lệ tuyển sinh khoảng 15%. Riêng Harvard Graduate School of Education có tỷ lệ trúng tuyển cao hơn, khoảng 39,1%.

Nhìn chung, phần lớn chương trình thạc sĩ của Harvard được đánh giá có mức độ chọn lọc cao. Hồ sơ ứng viên trúng tuyển thường có GPA từ 3,5 đến 3,8 trở lên, kèm theo kinh nghiệm làm việc liên quan và điểm cao trong các kỳ thi chuẩn hóa như GRE hoặc GMAT (nếu chương trình yêu cầu).