Lầu Năm Góc cắt đứt quan hệ với Đại học Harvard

Theo Guardian, Lầu Năm Góc thông báo cắt đứt quan hệ hợp tác với Đại học Harvard, đánh dấu bước leo thang mới nhất của chính quyền Trump và ngôi trường danh tiếng.

Đại học Harvard thường xuyên chịu sự giám sát và chỉ trích từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Ngày 6/2, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết Lầu Năm Góc sẽ chấm dứt toàn bộ các chương trình đào tạo quân sự, học bổng và cấp chứng chỉ hợp tác với Đại học Harvard - ngôi trường thuộc nhóm đại học tinh hoa của Mỹ.

Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội, ông Hegseth chỉ trích Harvard là “một trong những trung tâm nóng nhất của phong trào chống nước Mỹ”. Ông cáo buộc nhiều giảng viên tại đây nuôi dưỡng thái độ thù địch với quân đội Mỹ, làm suy yếu hình ảnh và sứ mệnh của lực lượng vũ trang.

Theo ông, việc tiếp tục chi hàng triệu USD cho các trường đại học đắt đỏ, vốn đi ngược lại mục tiêu quốc phòng, không còn phù hợp với định hướng “xây dựng năng lực chiến đấu” của Lầu Năm Góc.

Động thái này diễn ra sau nhiều tháng căng thẳng giữa chính quyền Tổng thống Donald Trump và nhà trường, xoay quanh các yêu sách, đe dọa và những vụ kiện tụng.

Ông Trump nhiều lần nhắm vào nguồn tài trợ liên bang dành cho các trường đại học, coi đây là công cụ gây sức ép nhằm buộc các cơ sở giáo dục điều chỉnh quan điểm theo định hướng của chính quyền, đồng thời cáo buộc nhiều trường đại học Mỹ cổ súy tư tưởng bài Do Thái và khuynh hướng cánh tả.

Harvard trở thành tâm điểm của cuộc đối đầu giữa chính quyền và giới giáo dục đại học. Đầu tuần này, ông Trump tuyên bố sẽ yêu cầu nhà trường bồi thường 1 tỷ USD , với cáo buộc Harvard dung túng cho chủ nghĩa bài Do Thái.

Tuy nhiên, trong suốt năm 2025, Chủ tịch Đại học Harvard Alan Garber đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc này, khẳng định chúng không có cơ sở. Ông coi đây là chiến dịch gây áp lực nhằm xâm phạm tự do học thuật.

Ông Hegseth cho biết thêm trong hai tuần tới, các quân chủng của Mỹ sẽ rà soát toàn bộ các chương trình đào tạo sau đại học dành cho quân nhân đang tại ngũ tại các trường đại học tinh hoa và các trường khác. Điều này cho thấy cuộc đối đầu không chỉ dừng lại ở Harvard mà có thể mở rộng sang toàn bộ hệ thống giáo dục đại học hàng đầu của Mỹ.

“Chúng tôi đào tạo chiến binh, không đào tạo những người theo tư tưởng thức tỉnh. Harvard, tạm biệt”, ông Hegseth tuyên bố.

Đáng chú ý, ông Hegseth lại là cựu sinh viên Harvard. Tuy vậy, trong nhiều năm qua, ông liên tục công kích ngôi trường này, từng công khai bêu riếu bằng tốt nghiệp của mình trên truyền hình và gọi việc cắt đứt quan hệ với Harvard là điều cần thiết.

Chiến dịch của ông Trump nhằm vào các trường đại học hàng đầu nước Mỹ xoay quanh nhiều vấn đề gây tranh cãi, như các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine, các chương trình thúc đẩy đa dạng, những chính sách liên quan đến người chuyển giới và các sáng kiến về khí hậu.

Nhiều trường, trong đó có Harvard, phụ thuộc lớn vào nguồn ngân sách liên bang cho nghiên cứu, do đó, chính quyền có thêm đòn bẩy gây sức ép bằng cách đe dọa cắt nguồn tài trợ này.

Đối với riêng Harvard, chính quyền đưa ra hàng loạt yêu sách cụ thể, bao gồm chấm dứt các chương trình về đa dạng, cấm đeo khẩu trang trong khuôn viên trường và yêu cầu nhà trường cung cấp thông tin cho cơ quan di trú Mỹ, trong bối cảnh chính sách chống nhập cư của ông Trump đang được siết chặt.