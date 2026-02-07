Quốc gia sở hữu gần 22% tổng trữ lượng bạc thế giới

Quốc gia này sở hữu trữ lượng bạc lớn nhất hành tinh, với khoảng 140.000 tấn, tương đương gần 22% tổng trữ lượng toàn cầu.

Giá bạc đã ghi nhận đà tăng phi mã trong năm 2025 với mức tăng gần 160%.

Năm 2025, giá bạc trên thị trường quốc tế leo thang dữ dội, liên tục lập các kỷ lục mới. Các nhà đầu tư bạc thường quan tâm đến việc quốc gia nào sản xuất ra nhiều kim loại này nhất. Bởi lẽ, một quốc gia sản xuất dồi dào bạc đồng nghĩa với việc có sự hiện diện mạnh mẽ của các tập đoàn khai khoáng, mở ra nhiều cơ hội đầu tư tiềm năng.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư dài hạn cần đặc biệt lưu tâm đến "trữ lượng bạc" - nguồn cung có thể khai thác hiệu quả về mặt kinh tế. Có những quốc gia sở hữu kho tài nguyên khổng lồ nhưng mức độ khai thác hiện tại vẫn còn khiêm tốn, hứa hẹn sẽ trở thành những "cường quốc" cung ứng bạc trong tương lai.

5 quốc gia dự trữ bạc đứng đầu thế giới

Peru hiện là quốc gia sở hữu kho bạc lớn nhất hành tinh với trữ lượng 140.000 tấn, tương đương gần 22% tổng trữ lượng toàn cầu. Dù sản lượng năm 2024 đạt 3.100 tấn (giảm nhẹ so với 2023), Peru vẫn là một "trọng pháo" của ngành.

Mỏ Antamina, thuộc tỉnh Huari, dù chủ yếu là mỏ đồng, lại sản xuất nhiều bạc hơn bất kỳ mỏ nào khác tại Peru. Đây là dự án liên doanh giữa các ông lớn BHP, Glencore, Teck Resources và Mitsubishi.

Gần đây, dự án mở rộng trị giá 2 tỷ USD đã được phê duyệt nhằm kéo dài tuổi thọ mỏ Antamina đến năm 2036. Ngoài ra, sự kiện Endeavour Silver thâu tóm Minera Kolpa với giá 145 triệu USD vào tháng 4/2025 cũng khẳng định sức hút mãnh liệt của tài nguyên bạc tại Peru.

Đứng ở vị trí thứ hai, Nga nắm giữ 92.000 tấn trữ lượng. Năm 2024, nước này sản xuất khoảng 1.200 tấn bạc, chủ yếu là phụ phẩm từ việc khai thác đồng và các mỏ đa kim.

Dù đối mặt với lệnh trừng phạt kinh tế và biến động địa chính trị, ngành khai khoáng Nga vẫn duy trì vị thế vững chắc. Các mỏ như Dukat và Lunnoye-Arylakh tiếp tục đóng góp sản lượng lớn, trong khi mỏ lộ thiên mới Prognoz ở vùng Viễn Đông kỳ vọng sẽ mang lại tới 7 triệu ounce bạc mỗi năm khi đi vào vận hành tối đa.

Với trữ lượng 70.000 tấn, Trung Quốc đã tụt xuống vị trí thứ ba về trữ lượng sau khi bị Nga vượt mặt. Năm 2024, sản lượng của nước này đạt 3.300 tấn.

Trung Quốc đang ở trong thế cạnh tranh tài nguyên với Mỹ. Phần lớn bạc tại đây được khai thác như sản phẩm phụ. Khu mỏ Ying tại tỉnh Hà Nam là khu vực khai thác bạc nguyên sinh lớn nhất nước này.

Tại đây, công ty Silvercorp Metals đã nâng cấp dây chuyền sản xuất và cơ sở hạ tầng vào cuối năm 2024, nâng công suất xử lý quặng lên hơn 1,3 triệu tấn mỗi năm, kéo dài thời gian khai thác đến năm 2037.

Ba Lan xếp thứ tư với trữ lượng 61.000 tấn bạc. Trung tâm của ngành bạc Ba Lan là KGHM Polska Miedź, tập đoàn đồng - bạc do nhà nước kiểm soát.

Theo World Silver Survey 2025, KGHM là đơn vị vận hành mỏ bạc lớn nhất thế giới và là nhà sản xuất bạc lớn thứ hai toàn cầu trong năm qua. Phần lớn sản lượng của tập đoàn được tinh luyện tại lò luyện đồng Głogów nổi tiếng.

Mexico đứng thứ năm về trữ lượng (37.000 tấn), nhưng đây lại là quốc gia đứng đầu thế giới về sản lượng khai thác thực tế. Mỏ Peñasquito của Newmont tại bang Zacatecas là mỏ bạc lớn thứ hai Mexico và đứng thứ năm trên toàn cầu.

Đặc biệt, dự án Pitarrilla của Endeavour Silver tại Durango đang sở hữu một trong những trữ lượng bạc chưa khai thác lớn nhất thế giới với khoảng 491,6 triệu ounce, cho thấy tiềm năng tăng trưởng cực lớn của quốc gia này.

Peru hiện là quốc gia sở hữu kho bạc lớn nhất hành tinh. Ảnh: Reuters.

Bạc được phát hiện trên thế giới nhiều đến đâu?

Bạc hiện diện rộng rãi trong đời sống hàng ngày, từ trang sức, tiền xu cho tới những vật dụng quen thuộc như dao, dĩa. Quan trọng hơn, kim loại này giữ vai trò không thể thay thế trong y học và công nghiệp điện tử.

Hơn một nửa nhu cầu bạc toàn cầu đến từ các ứng dụng công nghiệp, hầu như mọi thiết bị điện tử hiện đại - từ máy tính, điện thoại cho tới ôtô - đều chứa một lượng bạc nhất định, kể cả trong các công nghệ như mực bạc hay chip RFID.

Lịch sử khai thác bạc kéo dài hàng nghìn năm, bắt đầu từ Anatolia khoảng năm 3000 trước công nguyên, lan sang Hy Lạp vào thế kỷ 12 trước Công nguyên và từng đóng vai trò quan trọng trong việc đúc tiền tại Athens.

Đến khoảng năm 100 sau công nguyên, Tây Ban Nha trở thành trung tâm khai thác bạc lớn, nơi kim loại này được trao đổi cùng các mặt hàng xa xỉ như gia vị. Khi bạc được phát hiện tại châu Mỹ, sản lượng toàn cầu tăng mạnh, đạt 1,1-2,2 triệu kg mỗi năm vào cuối thế kỷ XIX.

Theo IFL Science, khối bạc tự nhiên lớn nhất lịch sử từng được tìm thấy có trọng lượng nặng ngang một con bò tót trưởng thành (nặng khoảng 1.061 kg). Nhưng thực tế, tính đến năm 2018, tất cả lượng bạc mà nhân loại từng khai thác được chỉ vừa đủ để lấp đầy một khối lập phương có cạnh 55 mét, tương đương hơn 1,6 triệu tấn bạc.

Tuy nhiên, khác với vàng, bạc dễ bị tiêu hao, thất lạc hoặc vứt bỏ trong quá trình sử dụng. Các nghiên cứu cho rằng gần một nửa lượng bạc này đã bị mất hoặc đã được tiêu thụ trong các quy trình công nghiệp.