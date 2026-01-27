Bạc là kim loại gì, được hình thành thế nào?

Bạc là kim loại phổ biến được sử dụng đa dạng trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng không phải ai cũng hiểu rõ tính chất, nguồn gốc của bạc thật sự là gì.

Bạc là một trong những kim loại sớm nhất được con người biết đến và đã được coi là kim loại quý từ thời cổ đại. Bạc rất lấp lánh, là nguyên tố có khả năng phản chiếu ánh sáng mạnh mẽ nhất: phản chiếu 95% ánh sáng khả kiến. Ký hiệu hóa học của bạc, Ag, xuất phát từ một từ tiếng Latin argentum có nghĩa là "chiếu sáng".

Bạc là gì?

Theo Brittanica, cùng với vàng và các kim loại nhóm bạch kim, bạc là một trong những kim loại quý. Bạc có tính khan hiếm tương đối, màu trắng sáng, tính dễ uốn, dễ kéo sợi và khả năng chống oxy hóa trong khí quyển.

Bạc ổn định trong không khí và nước tinh khiết, tuy nhiên nó nhanh chóng bị xỉn màu khi tiếp xúc với không khí có chứa nồng độ ozon, hydro sunfua hoặc lưu huỳnh cao.

Các mỏ bạc tập trung được tìm thấy trong quặng cùng với các kim loại khác bao gồm chì, kẽm, đồng và vàng ở nhiều vùng khác nhau trên thế giới, bao gồm Mexico, Peru và Mỹ. Quá trình tự nhiên của mưa và gió tác động liên tục lên đá và đất chứa bạc cũng làm phân tán bạc vào môi trường.

Bạc có độ dẫn điện và dẫn nhiệt cao nhất trong tất cả kim loại và được sử dụng trong chế tạo mạch in và làm lớp phủ lắng đọng hơi cho các dây dẫn điện tử. Nó cũng được hợp kim với các nguyên tố như niken hoặc paladi để sử dụng trong các tiếp điểm điện. Bạc cũng được sử dụng làm chất xúc tác nhờ khả năng độc đáo của nó trong việc chuyển đổi etylen thành etylen oxit, là tiền chất của nhiều hợp chất hữu cơ.

Bạc phân bố rộng rãi trong tự nhiên, nhưng tổng lượng của nó khá nhỏ so với các kim loại khác; kim loại này chỉ chiếm 0,05 phần triệu trong vỏ Trái đất.

Bạc là kim loại sáng lấp lánh, nguyên tố có khả năng phản chiếu ánh sáng mạnh mẽ nhất. Ảnh: Apmex.

Nguồn gốc của bạc

Theo InvestoPedia, giống vàng, bạc được hình thành trong các vụ nổ siêu sao mới. Khi các ngôi sao chết đi và phát nổ, chúng phóng các vật chất mới vào không gian, và một số vật chất này rơi xuống các hành tinh ở vùng lân cận. Đó là nguồn gốc của hầu hết kim loại nặng được tìm thấy trên Trái đất.

Riêng với bạc, một loại phản ứng tổng hợp hạt nhân xảy ra trong các vụ nổ của những ngôi sao khổng lồ này, và điều này tạo ra bạc. Các nhà nghiên cứu đã kết luận quá trình này chỉ xảy ra ở những ngôi sao có khối lượng gấp 8-9 lần khối lượng Mặt Trời, nhưng không xảy ra ở những ngôi sao nặng hơn.

Trong nghiên cứu công bố trên tạp chí Astronomy and Astrophysics, các nhà khoa học cho rằng những ngôi sao nhỏ khi nổ sẽ mang bạc đến Trái đất, ngược lại những ngôi sao lớn hơn sẽ tạo ra vàng.

Các mỏ bạc cũng được tìm thấy ở biển, đặc biệt là ở vùng nước sâu hơn của Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Bạc được sinh vật phù du hấp thụ ở vùng quang hợp, được tái phân bố theo độ sâu và tích tụ nhiều hơn ở vùng nước sâu. Nồng độ bạc phân bố theo dòng hải lưu chính vận chuyển nước và chất dinh dưỡng từ Bắc Đại Tây Dương đến Nam Đại Tây Dương rồi đến Bắc Thái Bình Dương.

Bạc được sử dụng trong chế tác các sản phẩm trang sức đẹp mắt. Ảnh: Roma Desiger Jewelry.

Bạc được sử dụng như thế nào?

Từ thời cổ đại, con người đã coi trọng bạc. Với vẻ ngoài đẹp, bạc thường được chế tác thành đồ trang sức và đồ dùng bằng bạc cao cấp, giá trị, sự quý hiếm và độ bền của bạc đã truyền cảm hứng cho việc sử dụng nó trong tiền xu xuyên suốt lịch sử.

Đồ trang sức và vật trang trí bằng bạc đã được tìm thấy trong các lăng mộ hoàng gia có niên đại từ năm 4000 trước Công nguyên. Có khả năng cả vàng và bạc đã được sử dụng làm tiền tệ vào năm 800 trước Công nguyên ở tất cả quốc gia giữa sông Indus và sông Nile.

Bạc Sterling (một hợp kim gồm 92% bạc, được pha trộn với đồng và các kim loại khác) mang lại vẻ ngoài sáng bóng cho tiền xu, đồ trang sức và đồ dùng bằng bạc. Bạc nguyên chất cứng hơn vàng một chút, nhưng vẫn rất dẻo và dễ uốn, khiến nó trở thành lựa chọn tự nhiên cho vật liệu trám răng.

Bạc cũng được sử dụng để chế tạo các thiết bị chế biến thực phẩm và đồ uống. Bạc tạo nên một lớp phủ tuyệt đẹp cho gương, phản chiếu ánh sáng nhìn thấy gần như hoàn hảo.

Nhờ đặc tính dẫn điện và phản xạ, bạc được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp để chế tạo các sản phẩm như nhiếp ảnh (bạc nitrat), hợp kim hàn, các tiếp điểm điện và mạch in, cũng như pin dung lượng cao được làm từ hợp kim bạc-kẽm và bạc-cadmi.