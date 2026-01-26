Những ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất thế giới

1. Tiếng Anh (1,5 tỷ người sử dụng): Theo chuyên trang cung cấp dữ liệu về ngôn ngữ Ethnologue, tiếng Anh hiện là ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất thế giới nếu tính cả người bản ngữ và người dùng như ngôn ngữ thứ hai, với tổng cộng khoảng 1,5 tỷ người. Ngôn ngữ này đóng vai trò như một "cầu nối" toàn cầu, giữ vị trí trung tâm trong kinh doanh, du lịch, công nghệ và ngoại giao quốc tế. Do phổ biến rộng rãi, tiếng Anh hiện tồn tại nhiều biến thể vùng miền như tiếng Anh - Anh, Anh - Mỹ hay Anh - Australia, Anh - Ấn...

2. Tiếng Quan thoại (1,118 tỷ người sử dụng): Xét theo tổng số người sử dụng, tiếng Quan thoại đứng thứ hai toàn cầu, nhưng lại dẫn đầu thế giới nếu chỉ tính người nói tiếng mẹ đẻ. Đây không phải một ngôn ngữ đơn lẻ mà là tập hợp các phương ngữ thuộc nhóm tiếng Hán, thống nhất bởi hệ chữ viết chung. Tiếng Quan thoại sử dụng chữ tượng hình, ký tự biểu thị ý nghĩa thay vì âm thanh, cho phép sử dụng các phương ngữ khác nhau giao tiếp bằng văn bản.

3. Tiếng Hindi (602,2 triệu người sử dụng): Tiếng Hindi là một trong 22 ngôn ngữ chính thức của Ấn Độ và đóng vai trò quan trọng như ngôn ngữ giao tiếp chung tại quốc gia đa ngôn ngữ này. Với hơn 600 triệu người sử dụng, Hindi không chỉ phổ biến tại Ấn Độ mà còn được dùng rộng rãi ở Nepal và một số khu vực lân cận. Ngôn ngữ này thuộc nhánh Ấn - Arya của hệ Ấn - Âu và sử dụng chữ Devanagari mang tính ngữ âm cao. Hệ thống kính ngữ phức tạp của tiếng Hindi cũng phản ánh rõ nét cấu trúc xã hội và văn hóa bản địa tại các quốc gia sử dụng.

4. Tiếng Tây Ban Nha (560 triệu người sử dụng): Tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ có số người nói tiếng mẹ đẻ lớn thứ hai thế giới và là ngôn ngữ Roman phổ biến nhất hiện nay. Sự lan rộng của tiếng Tây Ban Nha gắn liền với quá trình mở rộng thuộc địa của Tây Ban Nha sang châu Mỹ, châu Phi và châu Á. Hiện, 21 quốc gia trên thế giới sử dụng tiếng Tây Ban Nha làm ngôn ngữ chính thức, nhiều cộng đồng lớn ở các nước khác cũng sử dụng ngôn ngữ này. Đáng chú ý, Mỹ là quốc gia có số người nói tiếng Tây Ban Nha nhiều thứ hai toàn cầu, tính đến năm 2026.

5. Tiếng Pháp (310 triệu người sử dụng): Tiếng Pháp được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu bởi di sản của đế chế thực dân Pháp để lại, hiện là ngôn ngữ chính thức tại 29 quốc gia. Dù số người nói tiếng mẹ đẻ không quá lớn, tiếng Pháp lại có lượng người sử dụng như ngôn ngữ thứ hai rất cao. Ngôn ngữ này thường được xem là biểu tượng của văn hóa, nghệ thuật và tri thức. Tiếng Pháp cũng giữ vị trí quan trọng trong ngoại giao quốc tế bởi đây là ngôn ngữ chính thức của nhiều tổ chức lớn như Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Âu.

6. Tiếng Ả Rập chuẩn hiện đại (310 triệu người sử dụng): Tiếng Ả Rập chuẩn hiện đại là trường hợp đặc biệt khi không có người sử dụng như tiếng mẹ đẻ. Người dân tại các quốc gia Ả Rập thường sử dụng tiếng Ả Rập chuẩn hiện đại trong báo chí, truyền hình, văn bản hành chính và học thuật. Vì tính chất trang trọng và ít dùng trong đời sống, người học tiếng Ả Rập thường bắt đầu từ phương ngữ trước khi tiếp cận tiếng Ả Rập chuẩn hiện đại.

7. Tiếng Bồ Đào Nha (279 triệu người sử dụng): Tiếng Bồ Đào Nha là ngôn ngữ chính thức của 9 quốc gia trên nhiều châu lục, song chỉ một tỷ lệ nhỏ người sử dụng ngôn ngữ này hiện sống tại Bồ Đào Nha. Hiện nay, Brazil là quốc gia có cộng đồng nói tiếng Bồ Đào Nha lớn nhất, góp phần đưa ngôn ngữ này trở thành ngôn ngữ phổ biến nhất tại nam bán cầu.

