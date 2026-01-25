Ngôi trường của các nhà vô địch giải U23 châu Á

Cầu thủ Tomoyasu Hamasaki và Kaito Koizumi là sinh viên Đại học Meiji - một trong những trường đại học tư thục hàng đầu tại Tokyo (Nhật Bản), cũng là trường đại học có số lượng hồ sơ đăng ký nhiều nhất nước này với khoảng 100.000 đơn mỗi năm. Đại học Meiji cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ trong thể thao khi có 270 cựu sinh viên từng tham dự Thế vận hội, giành tổng cộng 40 huy chương. Đội bóng đá Đại học Meiji được xem là một trong những đội bóng sinh viên hàng đầu Nhật Bản, thường xuyên thống trị giải Kanto, vô địch quốc gia, đào tạo nhiều cầu thủ cho J-League và nổi bật với lối chơi tấn công cùng triết lý phát triển toàn diện cả chuyên môn lẫn nhân cách. Ảnh: AFC.

Trong khi đó, hậu vệ Kanta Sekitomi và tiền đạo Uche Brian Seo Nwadike lại là sinh viên tại Đại học Toin Yokohama. Đây là cơ sở giáo dục đại học gồm loạt khoa đào tạo như Luật, Kỹ thuật Y sinh cùng các chương trình sau đại học tương ứng. Từ năm 2008, trường mở thêm khoa Văn hóa và Chính sách Thể thao nhằm củng cố vị thế đại học toàn diện và cũng dần nổi tiếng với câu lạc bộ bóng đá sinh viên - cái nôi của nhiều tài năng trẻ J-League sau này. Đội bóng Đại học Toin Yokohama được thành lập năm 1998, hiện thi đấu tại giải bóng đá các đại học Kanto và Cúp Thiên Hoàng. Ảnh: @maisola_.

Tiền đạo Haruta Kume hiện là sinh viên Đại học Waseda, cũng là cái nôi của nhiều thế hệ cầu thủ nổi tiếng Nhật Bản. Đại học Waseda là một trong những cơ sở giáo dục đại học hàng đầu Nhật Bản với hơn 47.000 sinh viên theo học tại 13 khoa đại học và 20 chương trình sau đại học. Trường được thành lập năm 1882 và nổi tiếng toàn cầu nhờ bề dày lịch sử hơn 130 năm cùng mạng lưới hơn 660.000 cựu sinh viên, trong đó có nhiều thủ tướng, lãnh đạo doanh nghiệp quốc tế và nhân vật văn hóa - thể thao tiêu biểu, theo Times Higher Education. Bên cạnh học thuật, trường có truyền thống thể thao, đặc biệt ở bóng đá và đóng vai trò quan trọng trong lịch sử bóng đá Nhật Bản khi đào tạo nhiều cầu thủ, huấn luyện viên nổi bật. Ảnh: AFC.

Hậu vệ U23 Nhật Bản Tariqkani Hayato Okabe hiện theo học tại Đại học Toyo. Đây là trường đại học tư thục tại Tokyo, hiện đào tạo hơn 30.000 sinh viên, gồm 11 khoa đại học, 11 chương trình sau đại học, một trường luật, hàng chục viện nghiên cứu và các trường trung học liên kết. Trong thể thao, đội bóng đá Đại học Toyo là một tập thể sinh viên giàu tính cạnh tranh tại các giải đại học Nhật Bản, đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo, phát triển cầu thủ trẻ cho hệ thống bóng đá quốc gia. Ảnh: Koki Nagahama.

Tiền vệ Kosei Ogura đang theo học tại Đại học Hosei. Theo Times Higher Education, Đại học Hosei là trường đại học nghiên cứu tư thục tại Tokyo, tiền thân là trường Luật Tokyo và hiện thuộc nhóm MARCH - 5 đại học tư danh tiếng của thủ đô. Từ năm 2014, Hosei tham gia Dự án Đại học Toàn cầu (Top Global University Project) do Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản tài trợ. Chương trình này giúp nhà trường tăng cường năng lực cạnh tranh quốc tế và đẩy mạnh quá trình quốc tế hóa trong đào tạo, nghiên cứu. Ảnh: FIFA.

Đại học Quốc tế Tokyo cũng là nơi đào tạo nhà vô địch tại giải U23 châu Á 2026. Trường giảng dạy song ngữ Nhật - Anh, phát triển mạnh các chương trình quốc tế như English Track, thạc sĩ marketing số và kinh doanh, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ thông tin và khởi nghiệp, theo Times Higher Education. Trong lĩnh vực thể thao, Câu lạc bộ bóng đá Đại học Quốc tế Tokyo (TIU FC) được thành lập năm 2021, là đội bóng chính quy thuộc hệ thống thể thao đại học và thi đấu ở các giải khu vực, quốc gia. Với lực lượng hơn 35 cầu thủ trẻ, TIU FC định hướng phát triển bóng đá sinh viên theo mô hình đào tạo bài bản, cạnh tranh cao. Đội tuyển U23 Nhật Bản hiện có cầu thủ Shusuke Furuya là sinh viên trường này. Ảnh: AFC.

