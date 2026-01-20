Thành tích khủng của cầu thủ U23 Trung Quốc

Quay cuồng với lịch luyện tập, thi đấu, một số cầu thủ của U23 Trung Quốc vẫn thi đậu đại học và dành thời gian theo đuổi tấm bằng cử nhân.

Thủ môn Li Hao là cái tên được quan tâm của đội tuyển U23 Trung Quốc. Ảnh: AFC.

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Trung Quốc tại bán kết U23 châu Á vào tối 20/1. Trước thềm trận đấu, danh tính cũng như học vấn, quá trình tập luyện của nhiều cầu thủ trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng.

Người có thành tích học tập ấn tượng bậc nhất của đội U23 Trung Quốc chính là trung vệ Zhang Aihui. Anh từng theo học tại một trường THPT trực thuộc Đại học Thanh Hoa - nơi vừa duy trì chương trình các môn văn hóa khắt khe, vừa tạo điều kiện cho học sinh phát triển thể thao thành tích cao.

Trong suốt 6 năm trung học, Zhang Aihui song song theo đuổi việc học và bóng đá, thường xuyên theo đội đi tập huấn, thi đấu trong các kỳ nghỉ hè và đông, qua đó hình thành nền tảng học vấn song hành cùng chuyên môn thể thao, theo Sina.

Cầu thủ Zhang Aihui trúng tuyển Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh. Ảnh: QQ.

Mùa hè năm 2023, sau khi tốt nghiệp THPT, Zhang Aihui trúng tuyển Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh. Nhận được sự ủng hộ từ nhà trường, anh được phép bảo lưu kết quả học tập trong hai năm để theo đuổi sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp.

Việc song song theo đuổi con đường học vấn ở bậc đại học và thi đấu trong môi trường bóng đá đỉnh cao khiến Zhang Aihui được các đồng đội ưu ái gọi là “giáo sư”, như một cách thể hiện sự trân trọng và nể phục trước nền tảng học tập nổi bật của hậu vệ trẻ này.

Cái tên được quan tâm nhất ở thời điểm hiện tại là Li Hao - người được mệnh danh là "chốt chặn đáng tin cậy" vì đã góp phần giúp U23 Trung Quốc tiến vào bán kết mà vẫn chưa bị thủng lưới.

Theo truyền thông Trung Quốc, Li Hao sinh năm 2004 tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Anh trưởng thành trong môi trường giàu truyền thống bóng đá tại Lệ Loan (tỉnh Quảng Châu), nơi gia đình anh từng có người thân khoác áo đội tuyển tỉnh Quảng Đông.

Sớm tiếp xúc với bóng đá, Li Hao nhanh chóng bộc lộ năng khiếu và được đào tạo bài bản từ rất sớm.

Ngay từ năm lớp 1, cầu thủ trẻ đã theo tập tại trường Thể thao Lệ Loan dưới sự hướng dẫn của HLV kỳ cựu Lin Jiemin. Để thuận lợi cho việc rèn luyện chuyên môn, Li Hao chuyển trường khi đang học lớp 4.

Thời gian này, do đội huấn luyện "khuyết" vị trí thủ môn, Li Hao được huấn luyện viên cho làm thủ môn tạm thời. Chính quyết định này lại giúp Li Hao bộc lộ năng khiếu và dần đưa anh tiến đến những giải đấu lớn hơn.

Cũng như Li Hao, tiền vệ Mao Weijie của U23 Trung Quốc theo đuổi sự nghiệp bóng đá từ tiểu học. Cầu thủ sinh năm 2005 bắt đầu làm quen với bóng đá từ năm lớp 4, sau đó được tuyển vào môi trường đào tạo bài bản ngay khi vừa lên lớp 6.

Trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ trong nước, Mao Weijie sớm được đánh giá cao nhờ nền tảng kỹ thuật ổn định, tư duy thi đấu hiện đại và khả năng thích ứng nhanh với môi trường chuyên nghiệp.

Mao Weijie là gương mặt quen thuộc của các đội tuyển trẻ Trung Quốc từ U14 đến U23. Anh cùng U19 Trung Quốc từng giành cúp vô địch trong một giải đấu vào năm 2024, giành ngôi á quân Cúp Gấu Trúc 2025 trong màu áo U22 và để lại dấu ấn tại U20 châu Á 2025 với những bàn thắng, kiến tạo quan trọng.

Dù bận rộn với lịch thi đấu, luyện tập dày đặc, Mao Weijie vẫn chuyên tâm theo đuổi đại học. Hiện, anh là sinh viên tại Đại học Thể thao Bắc Kinh.

Cầu thủ Xiang Yuwang theo đuổi bóng đá từ năm 7 tuổi. Ảnh: chongqing_tonglianglong.

Xiang Yuwang (sinh năm 2003 tại Trùng Khánh) cũng là một trong những gương mặt tiêu biểu trưởng thành từ bóng đá học đường Trung Quốc. Bắt đầu chơi bóng đá từ năm 7 tuổi, anh sớm khẳng định năng khiếu khi liên tục góp mặt ở các đội tuyển trẻ quốc gia, từ U14 đến U18, trong khi vẫn duy trì thành tích học tập ổn định tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

Giai đoạn trung học, Xiang Yuwang theo học tại trường Trung học Furen Trùng Khánh, nơi anh vừa học văn hóa vừa giữ vai trò nòng cốt của đội bóng nhà trường. Năm 2018, anh dẫn dắt đội giành chức vô địch giải bóng đá học sinh trung học mùa hè toàn quốc và được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất giải.

Bước vào bậc đại học, Xiang Yuwang tiếp tục theo đuổi con đường học vấn khi khoác áo Đại học Sư phạm Trùng Khánh. Năm 2022, anh giữ vai trò thủ lĩnh, giúp đội bóng đá nam của trường giành chức vô địch giải bóng đá sinh viên nam cấp đại học TP Trùng Khánh.

Song song với hành trình học tập, Xiang Yuwang từng bước chuyển mình sang môi trường thi đấu bán chuyên và chuyên nghiệp. Từ nền tảng học đường vững chắc, tiền đạo sinh năm 2003 được đánh giá là ví dụ điển hình cho con đường phát triển bền vững, học vấn đóng vai trò song hành và hỗ trợ cho sự nghiệp bóng đá đỉnh cao.