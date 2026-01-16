U23 Việt Nam vào tứ kết: U23 châu Á là giải gì?

U23 châu Á là giải đấu được AFC “đo ni đóng giày” cho lớp cầu thủ đang ở ngưỡng chuyển tiếp quan trọng nhất của sự nghiệp.

Tối 16/1, trận đấu giữa U23 Việt Nam - U23 UAE sẽ diễn ra. Ảnh: AFC.

AFC U23 Asian Cup (Cúp bóng đá U23 châu Á) ra đời năm 2013 với tên gọi AFC U-22 Championship. Đây được xem là giải đấu cấp độ cao nhất dành cho lứa U23 trong hệ thống AFC, nằm giữa các giải trẻ (U20, U17) và Asian Cup của đội tuyển quốc gia. Các đội được sử dụng cầu thủ dưới 23 tuổi, với giới hạn năm sinh theo quy định của AFC ở từng kỳ giải.

Vòng chung kết đầu tiên của giải diễn ra vào tháng 1/2014 tại Oman, mở màn cho một hành trình mà châu Á theo đuổi suốt hơn một thập kỷ. Ngay ở chương đầu tiên ấy, Iraq đã trở thành nhà vô địch đầu tiên trong lịch sử khi vượt qua Saudi Arabia 1-0, đặt nền cho một giải đấu nơi mọi trận đấu đều có thể trở thành bước ngoặt của cả một thế hệ.

Từ năm 2016, giải đổi tên thành AFC U-23 Championship, đánh dấu giai đoạn định hình thương hiệu “U23” và gắn chặt hơn với tấm vé dự Olympic. Đây cũng là lý do khiến sức nóng của giải tăng vọt: không chỉ là danh hiệu cấp châu lục, mà còn là cánh cửa để những đội mạnh nhất đại diện châu Á bước ra sân khấu Thế vận hội.

Theo cơ chế vòng loại khu vực, các kỳ U23 châu Á trùng năm Olympic mang ý nghĩa đặc biệt: ba đội đứng đầu giành vé trực tiếp dự Thế vận hội, đội xếp thứ tư thi đấu trận tranh vé liên lục địa.

Trong lịch sử giải đấu, kỳ U23 châu Á 2018 tại Trung Quốc được xem là cột mốc đặc biệt với bóng đá Đông Nam Á. Trận chung kết trên sân Thường Châu diễn ra trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, khi mặt sân phủ tuyết dày. Uzbekistan giành chức vô địch sau bàn thắng ở phút 119 hiệp phụ, khép lại hành trình đáng nhớ của U23 Việt Nam. Kỳ giải này góp phần nâng tầm vị thế U23 Asian Cup, khi một giải trẻ lần đầu tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ trong khu vực.

Đến năm 2021, AFC chính thức đổi tên giải đấu thành AFC U23 Asian Cup, nhằm thống nhất hệ thống thương hiệu với các giải cấp đội tuyển quốc gia như Asian Cup.

Về thể thức, U23 Asian Cup giữ cấu trúc gọn và giàu tính cạnh tranh. Vòng loại chọn ra 15 đội cùng chủ nhà vào vòng chung kết 16 đội. Các đội được chia vào 4 bảng, chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng vào tứ kết, sau đó thi đấu theo thể thức loại trực tiếp gồm tứ kết, bán kết, trận tranh hạng ba và chung kết. Cấu trúc này buộc các đội phải cân bằng giữa mục tiêu kết quả và bài toán lực lượng.

Tương lai của giải đấu cũng vừa có một điều chỉnh quan trọng. AFC thông báo sẽ thay đổi chu kỳ tổ chức, từ năm 2028, U23 Asian Cup chuyển sang 4 năm một lần. Điều này đồng nghĩa những phiên bản không phục vụ vòng loại Olympic sẽ bị loại bỏ để tối ưu lịch thi đấu, giảm áp lực lịch cho các CLB và giúp giải tập trung hơn vào đúng vai trò “cửa ngõ Olympic”.

Trận chung kết năm 2018 tại Thường Châu được xem là cột mốc đặc biệt của bóng đá Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hà.

Sau 7 kỳ tổ chức giải U23 châu Á, U23 Hàn Quốc là đội duy nhất thường xuyên góp mặt ở vòng Tứ kết. Xếp tiếp theo là U23 Nhật Bản (6 lần), U23 Uzbekistan (5 lần), trong khi U23 Australia, U23 UAE, U23 Việt Nam và U23 Jordan cùng có 4 lần lọt vào vòng 8 đội mạnh nhất. Riêng U23 Trung Quốc, năm nay mới lần đầu tiên giành quyền góp mặt tại Tứ kết.

Năm 2026, U23 Việt Nam tạo nên dấu ấn đặc biệt tại giải khi dành ưu thế cả ba trận vòng bảng trước U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và chủ nhà U23 Saudi Arabia để giành ngôi nhất bảng A.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, sau 26 lần tham dự các vòng bảng ở các giải đấu châu lục (Asian Cup, U23, U20, U17), đội tuyển Việt Nam kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu. Thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng trực tiếp khiến U23 Saudi Arabia trở thành đội chủ nhà thứ ba bị loại ngay từ vòng bảng, sau Oman (2013) và Trung Quốc (2018).

Đối thủ của U23 Việt Nam ở Tứ kết là U23 UAE, đội xếp nhì bảng B với 4 điểm sau khi thắng U23 Qatar, hòa U23 Syria và thua U23 Nhật Bản. U23 UAE hiện được dẫn dắt bởi HLV Marcelo Broli, người từng gây tiếng vang khi giúp U20 Uruguay vô địch World Cup U20 năm 2023.

Đội tuyển này đang chiếm ưu thế trước U23 Việt Nam khi bất bại trong 8 lần gặp nhau, với 4 trận hòa và 4 trận thắng. Theo lịch thi đấu, hai cặp đấu U23 Việt Nam - U23 UAE và U23 Nhật Bản - U23 Jordan sẽ diễn ra vào ngày 16/1. Hai cặp Tứ kết còn lại là U23 Uzbekistan - U23 Trung Quốc và U23 Australia - U23 Hàn Quốc, được tổ chức vào ngày 17/1.