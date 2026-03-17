Học sinh lớp 4 ở Đắk Lắk bị cha đánh bầm tím cơ thể

Người cha ở Đắk Lắk bị phạt 7,5 triệu đồng sau khi dùng roi mây đánh con trai 10 tuổi, khiến cơ thể cháu bé xuất hiện nhiều vết bầm tím.

Ngày 17/3, tại buổi họp báo định kỳ của UBND tỉnh Đắk Lắk, đại diện Công an phường Bình Kiến thông tin về vụ việc một học sinh bị cha ruột đánh gây thương tích.

Theo đó, ngày 8/2, Công an phường Bình Kiến tiếp nhận tin báo về việc cháu Đ.T.B.D. (SN 2016, học sinh lớp 4) bị người thân bạo hành.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định tối 2/2, cháu D. bị cha ruột là ông Đ.Đ.V. (SN 1996) dùng roi mây đánh nhiều cái vào vùng mông và lưng, khiến cơ thể xuất hiện nhiều vết bầm tím.

Nguyên nhân được xác định do trước đó cháu D. lấy điện thoại của bà ngoại để chơi game, khi bị nhắc nhở đã đập điện thoại. Đến tối cùng ngày, cháu không về nhà mà sang nhà bà ngoại nên ông V. đến đưa về và đánh để răn đe. Trong lúc bị đánh, cháu giãy giụa nên bị trúng thêm vào vùng lưng. Thời điểm xảy ra sự việc, người thân trong gia đình đều có mặt.

Cũng theo cơ quan công an, cháu D. từng nhiều lần bỏ học đi chơi điện tử. Trong thời gian làm việc từ ngày 8/2 đến 11/2, cháu tiếp tục lấy tiền của mẹ hai lần.

Với hành vi đánh đập, gây thương tích cho thành viên trong gia đình, ông Đ.Đ.V. bị xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng.