16.500 học sinh 'đua' tìm suất vào 100 đại học

Ngày 7-8/3, hơn 16.500 thí sinh bước vào đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực (HSA) của Đại học Quốc gia Hà Nội, kết quả có thể xét tuyển vào khoảng 100 trường đại học.

Thí sinh thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2025. Ảnh: Ngọc Trang.

Sáng 7/3, khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội đông đúc phụ huynh, học sinh đến dự thi đánh giá năng lực. Đây là đợt thi HSA đầu tiên trong năm nay. So với đợt đầu của năm ngoái, số thí sinh tăng hơn 5.000, chủ yếu dự thi tại Hà Nội.

Đề thi không dễ

Từ Hải Phòng lên Hà Nội dự thi, Dương Tuấn Kiệt cho biết đây là cơ hội để em trúng tuyển đại học, bên cạnh sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT. Để chuẩn bị, nam sinh đăng ký một khóa ôn thi trực tuyến, tập trung học lý thuyết trong tháng 12 và bắt đầu luyện đề tham khảo từ tháng 1.

Bài thi HSA được thực hiện trên máy tính, thời gian làm bài là 195 phút, gồm 3 phần thi. Trong đó có 2 phần thi bắt buộc về các lĩnh vực Toán học & Xử lý số liệu (50 câu hỏi, 75 phút) và Văn học - Ngôn ngữ (50 câu hỏi, 60 phút). Phần thi thứ ba (50 câu hỏi, 60 phút) thí sinh lựa chọn phần Khoa học hoặc Tiếng Anh.

Rời khỏi phòng thi, Tuấn Kiệt đánh giá đề thi đánh giá năng lực không dễ, nhất là phần Toán cần vận dụng tư duy. Ở phần thứ ba, nam sinh chọn Khoa học, thi các môn Sinh học, Lịch sử, Địa lý.

"Do thế mạnh môn xã hội nên em gặp khó ở môn Sinh học", Kiệt nói, ước tính đạt 80/100 điểm, dự định đăng ký vào Đại học Thương mại.

Trong khi đó, Nguyễn Minh Hiếu, học sinh lớp 12 trường THPT Chu Văn An (Hà Nội), khá tự tin với bài làm của mình khi hoàn thành khoảng 75%.

Nam sinh đánh giá phần Văn học - Ngôn ngữ khó hơn do ngữ liệu trong đề thi khá dài, các câu hỏi lắt léo, dễ gây rối cho thí sinh. Em mất nhiều thời gian để đọc và xử lý. Ở phần Toán học, Hiếu ấn tượng với các câu xác suất.

Khoảng 16.500 dự thi đánh giá năng lực HSA đợt 1. Ảnh: Ngọc Trang.

Kỷ lục số thí sinh dự thi 2026

TS Vương Thị Phương Thảo, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo số và Khảo thí, Phó Chủ tịch Hội đồng thi, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết năm 2026, quy mô kỳ thi đánh giá năng lực lên đến 120.000 thí sinh, tăng 30% so với năm ngoái.

"Đây là con số cao kỷ lục từ trước đến nay", bà Thảo nói. Trong đó, đợt 1 diễn ra trong 2 ngày 7-8/3 với hơn 16.500 thí sinh.

Theo bà, những năm trước đây, số lượng chỗ thi không đáp ứng đủ nhu cầu dự thi của những em đã dành thời gian ôn tập, khiến thí sinh thiệt thòi. Đây là lý do năm 2026, quy mô kỳ thi mở rộng lớn nhất từ trước tới nay.

Thông tin thêm, bà Thảo cho biết ngân hàng đề thi được bổ sung 20% câu hỏi mới. Các câu hỏi đều nằm trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong đó, 60% câu hỏi thuộc chương trình lớp 12, 30% thuộc lớp 11 và 10% lớp 10. Hội đồng thi cũng rà soát các câu hỏi qua các đợt thi nhằm loại bỏ các câu trùng lặp hoặc gây tranh cãi.

Năm nay, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức 6 đợt thi, kết thúc vào tháng 5 để thí sinh có nhiều thời gian tập trung vào các kỳ thi khác.

Thời gian và địa điểm thi các đợt còn lại cụ thể như sau:

Đợt thi Ngày thi Địa điểm thi Quy mô 602 21-22/3 Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Tĩnh... 20.000 603 4-5/4 Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Nguyên, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh... 20.000 604 18-19/4 Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Nguyên, Nghệ An, Thanh Hóa... 20.000 605 9-10/5 Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Nguyên, Hải Phòng... 20.000 606 23-24/5 Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Nguyên, Hải Phòng... 20.000

Năm 2025, điểm trung bình của gần 90.000 thí sinh dự thi đánh giá năng lực sau 6 đợt là 78,8/150, tăng hơn 2 điểm so với năm 2024. Hiện có khoảng 100 trường đại học sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực HSA để xét tuyển đầu vào, chiếm gần 50% cơ sở giáo dục đại học cả nước.