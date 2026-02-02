Đề thi mẫu kỳ thi đánh giá năng lực 2026 của Đại học Quốc gia TP.HCM

Đại học Quốc gia TP.HCM đã công bố cấu trúc cụ thể và đề thi mẫu bài thi đánh giá năng lực (V-ACT) năm 2026.

Học sinh TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Kỳ thi được tổ chức theo hình thức thi trực tiếp trên giấy, thời gian làm bài 150 phút, gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, mỗi câu có 4 phương án lựa chọn và chỉ có một đáp án đúng.

Thí sinh làm bài bằng cách tô đậm phương án đã chọn vào phiếu trả lời trắc nghiệm. Với thời lượng 150 phút cho 120 câu, trung bình mỗi câu có khoảng 1,25 phút để hoàn thành.

Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết đề thi được chia thành 3 phần chính. Phần 1 là Sử dụng ngôn ngữ với 60 câu hỏi, trong đó có 30 câu Tiếng Việt và 30 câu Tiếng Anh. Phần 2 là Toán học gồm 30 câu. Phần 3 là Tư duy khoa học với 30 câu, bao gồm 12 câu về logic, phân tích số liệu và 18 câu suy luận khoa học.

Cấu trúc đề thi năm 2026 cụ thể như sau:

Thí sinh tham khảo đề thi mẫu bài thi đánh giá năng lực (V-ACT) năm 2026 của Đại học Quốc gia TP.HCM tại đây.

Theo khuyến nghị của Đại học Quốc gia TP.HCM, quản lý thời gian là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả làm bài. Thí sinh nên ưu tiên giải quyết các câu hỏi dễ, quen thuộc trước nhằm tối đa hóa điểm số và tạo tâm lý tự tin.

Với những câu hỏi khó hoặc bài đọc dài, nếu mất quá nhiều thời gian, thí sinh nên tạm thời bỏ qua, đánh dấu để quay lại sau khi đã hoàn thành các câu còn lại.

Bên cạnh đó, kỹ năng xử lý câu hỏi cũng đóng vai trò quan trọng. Thí sinh cần đọc kỹ yêu cầu đề bài và các phương án trả lời để tránh bỏ sót chi tiết.

Trong đó, với dạng câu hỏi đọc hiểu, thí sinh có thể áp dụng chiến lược xác định từ khóa trong câu hỏi, đối chiếu với nội dung bài đọc, loại trừ các phương án sai rõ ràng và so sánh các đáp án còn lại để lựa chọn phương án phù hợp nhất.

Việc phân bổ thời gian hợp lý kết hợp với kỹ năng làm bài hiệu quả sẽ giúp thí sinh hoàn thành toàn bộ đề thi trong thời gian quy định và nâng cao khả năng đạt kết quả tốt.

Năm 2026, Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ tiếp tục tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực với hai đợt thi, mở rộng quy mô tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh và đáp ứng nhu cầu xét tuyển của các cơ sở giáo dục đại học.

Cụ thể, đợt 1 sẽ mở đăng ký từ ngày 24/1 đến hết 23/2/2026. Kỳ thi được tổ chức vào sáng 5/4/2026 tại 55 đơn vị thuộc 15 tỉnh, thành phố sau sáp nhập, gồm: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau. Kết quả dự kiến công bố ngày 17/4/2026.

Đợt 2 bắt đầu đăng ký từ ngày 18/4 đến hết 25/4/2026, kỳ thi diễn ra ngày 24/5/2026 tại 36 đơn vị thuộc 9 tỉnh, thành phố gồm: Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai, Đồng Tháp và An Giang. Kết quả đợt 2 dự kiến được công bố vào ngày 6/6/2026.

Thí sinh có thể đăng ký dự thi trên trang https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn.