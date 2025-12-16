Thông báo mới nhất của Đại học Sư phạm TP.HCM

Đại học Sư phạm TP.HCM đã công bố lịch tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt năm 2026, kèm thông tin về địa điểm thi và hình thức đăng ký cho thí sinh.

Thí sinh TP.HCM trong mùa tuyển sinh đại học năm 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Năm 2026, ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức thi đánh giá năng lực chuyên biệt (H-SCA) trong 3 đợt vào tháng 3 và tháng 5 tại TP.HCM, Đà Nẵng, Đắk Lắk và Tây Ninh. Riêng đợt 3 chỉ diễn ra ở TP.HCM và Tây Ninh.

Lịch cụ thể của 3 đợt thi được công bố như sau:

Theo thông báo, đối tượng tham gia kỳ thi gồm học sinh lớp 11, lớp 12 và các cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về kỳ thi, bài thi để phục vụ định hướng học tập, xét tuyển.

Kỳ thi H-SCA năm 2026 được tổ chức với các bài thi độc lập gồm: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và tiếng Anh. Thí sinh có thể đăng ký dự thi một hoặc nhiều môn, tùy theo tổ hợp xét tuyển của ngành học đăng ký.

Kết quả kỳ thi được sử dụng trong xét tuyển vào các ngành đào tạo của ĐH Sư phạm TP.HCM theo đề án tuyển sinh năm 2026, đồng thời có thể được các cơ sở đào tạo khác sử dụng nếu có nhu cầu.

Về hình thức dự thi, thí sinh thực hiện đăng ký và nộp lệ phí hoàn toàn theo hình thức trực tuyến. Người dự thi được chủ động lựa chọn ca thi và địa điểm thi phù hợp với điều kiện cá nhân. Bài thi được thực hiện trên máy vi tính tại các điểm thi do nhà trường tổ chức.

Kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt năm 2026 sẽ được tổ chức tại nhiều địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh.

Cụ thể, TP.HCM có hai điểm thi gồm ĐH Sư phạm TP.HCM (cơ sở chính) tại số 280 An Dương Vương, phường Chợ Quán và ĐH Công Thương TP.HCM tại số 140 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh.

Tại khu vực miền Trung, điểm thi được đặt tại ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng, số 459 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng.

Ở khu vực Tây Nguyên, thí sinh dự thi tại ĐH Tây Nguyên, số 567 Lê Duẩn, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk.

Ngoài ra, trường cũng bố trí điểm thi tại ĐH Sư phạm TP.HCM, Phân hiệu Long An, địa chỉ 934 Quốc lộ 1A, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh.

Về lệ phí đăng ký dự thi, mức thu đối với các môn Toán, Vật lý, Hóa học và Sinh học là 300.000 đồng mỗi môn; môn Ngữ văn là 400.000 đồng và môn Tiếng Anh là 700.000 đồng. Thí sinh thực hiện thanh toán lệ phí trực tuyến trên website đăng ký dự thi của trường thông qua hình thức quét mã QR.