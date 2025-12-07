Thời gian tổ chức các kỳ thi riêng 'hot' trong năm 2026

Các đơn vị tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy đã công bố lịch thi cụ thể, đồng thời đưa ra một số lưu ý để thí sinh chuẩn bị trước ngày làm bài chính thức.

Thí sinh tham gia mùa tuyển sinh đại học năm 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Trong năm 2026, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức 6 đợt thi đánh giá năng lực (HSA), đợt đầu tiên diễn ra vào ngày 7-8/3 và đợt cuối cùng được bố trí vào hai ngày 23 và 24/5/2026.

Đáng chú ý, Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến tổng số lượt dự thi khoảng 120.000 (mỗi đợt 20.000 lượt thi), tăng hơn 30.000 lượt thi so với năm ngoái.

Lịch thi từng đợt cụ thể như sau:

Đợt thi Ngày thi Địa điểm thi Quy mô 601 7-8/3/2026 Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Nguyên, Nghệ An, Thanh Hoá... 20.000 lượt thi 602 21-22/3/2026 Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Nguyên, Nghệ An, Thanh Hoá... 20.000 lượt thi 603 4-5/4/2026 Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Nguyên, Nghệ An, Thanh Hoá... 20.000 lượt thi 604 18-19/4/2026 Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Nguyên, Nghệ An, Thanh Hoá... 20.000 lượt thi 605 9-10/5/2026 Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Nguyên, Nghệ An, Thanh Hoá... 20.000 lượt thi 606 23-24/5/2026 Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Nguyên, Nghệ An, Thanh Hoá... 20.000 lượt thi

Thí sinh lưu ý thời gian lập tài khoản dự thi là từ ngày 25/11 đến hết ngày 27/12 tại địa chỉ: https://khaothi.vnu.edu.vn/ hoặc https:/hsa.edu.vn/. Mỗi thí sinh chỉ được lựa chọn một ca thi duy nhất trong các đợt thi.

Về thời gian đăng ký thi, lịch dự kiến là từ 9h ngày 28/12/2025 đến 16h30 ngày 7/2/2026. Trong trường hợp có sự thay đổi về thời gian đăng kí ca thi, Viện Đào tạo số và Khảo thí sẽ thông báo cho thí sinh trước 10 ngày. Ngoài ra, hệ thống sẽ mở cho thí sinh lựa chọn ca thi thứ hai (nếu còn chỉ tiêu theo quy mô của kì thi) từ 9h00 ngày 8/2/2026 đến 9h ngày 14/2/2026.

Trong khi đó, kỳ thi đánh giá năng lực (APT) của Đại học Quốc gia TP.HCM tiếp tục được tổ chức 2 đợt thi trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Thời gian tổ chức thi là ngày 5/4/2026 (đợt 1) và 24/5/2026 (đợt 2).

Với đợt 1, thời gian đăng ký là từ ngày 24/1-23/2, công bố kết quả vào ngày 17/4. Tiếp đó, từ ngày 18/4-25/4, thí sinh được tổ chức đăng ký thi đợt 2 và dự kiến ngày 6/6 sẽ có kết quả thi.

Dự kiến trong năm 2026, Đại học Quốc gia TP.HCM vẫn giữ ổn định cấu trúc đề thi, đồng thời tiếp tục cải tiến và hoàn thiện nội dung câu hỏi thi theo hướng chuẩn hóa quốc tế, đảm bảo độ tin cậy và khả năng phân loại cao.

Với kỳ thi đánh giá tư duy (TSA), Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tổ chức trong 3 đợt vào các ngày cuối tuần. Mỗi đợt sẽ có từ 3-4 kíp thi tại 30 điểm thi, đáp ứng cho khoảng 60.000 lượt thi. Thông tin cụ thể các đợt thi như sau:

Đợt thi Ngày thi Ngày đăng ký 1 24-25/1/2026 5-15/12/2025 2 14-15/3/2026 5-15/2/2026 3 16-17/5/2026 5-15/4/2026

Theo Đại học Bách khoa Hà Nội, kỳ thi TSA được tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, ứng dụng những công nghệ khảo thí tiên tiến, tiếp cận với các kỳ thi đánh giá tư duy hiện đại trên thế giới, như SAT, ACT...

Bài thi năm 2026 về cơ bản giữ ổn định giống năm trước, gồm 3 phần là Tư duy Toán học (60 phút), tư duy Đọc hiểu (30 phút) và tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề (60 phút). Điểm tối đa là 100.

Đây là 3 phần thi độc lập, câu hỏi thi sẽ tập trung vào đánh giá năng lực tư duy của thí sinh trong mỗi phần thi, không đi vào kiểm tra trực diện kiến thức của môn học nào.