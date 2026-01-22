ĐH Quốc gia TPHCM thông tin chính thức về kỳ thi đánh giá năng lực

Năm 2026, các trường đại học tiếp tục tuyển sinh bằng điểm thi đánh giá năng lực V-ACT. Thí sinh có thể đăng ký từ ngày 24/1 để có suất dự thi tại 15 tỉnh, thành trên cả nước.

Thí sinh TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết năm 2026 sẽ tiếp tục tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực (V-ACT) với hai đợt thi, mở rộng quy mô tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh và đáp ứng nhu cầu xét tuyển của các cơ sở giáo dục đại học.

Cụ thể, đợt 1 sẽ mở đăng ký từ ngày 24/1 đến hết 23/2/2026. Kỳ thi được tổ chức vào sáng 5/4/2026 tại 55 đơn vị thuộc 15 tỉnh, thành phố sau sáp nhập, gồm: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau. Kết quả dự kiến công bố ngày 17/4/2026.

Đợt 2 bắt đầu đăng ký từ ngày 18/4 đến hết 25/4/2026, kỳ thi diễn ra ngày 24/5/2026 tại 36 đơn vị thuộc 9 tỉnh, thành phố gồm: Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai, Đồng Tháp và An Giang. Kết quả đợt 2 dự kiến được công bố vào ngày 6/6/2026.

Thí sinh có thể đăng ký dự thi trên trang https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn.

Bản đồ phân bổ địa điểm tổ chức thi đánh giá năng lực đợt 1. Ảnh: VNUHCM.

Về nội dung, Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết cấu trúc bài thi V-ACT năm 2026 tiếp tục được triển khai trên cơ sở đề thi đã điều chỉnh và áp dụng từ năm 2025, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bài thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 150 phút, tổ chức thi trên giấy.

Cấu trúc bài thi gồm ba phần: Sử dụng ngôn ngữ, Toán học và Tư duy khoa học. Trong đó, phần Sử dụng ngôn ngữ có 60 câu (30 câu Tiếng Việt, 30 câu Tiếng Anh); Toán học 30 câu; Tư duy khoa học 30 câu, tập trung đánh giá năng lực logic, phân tích số liệu và suy luận khoa học.

Đơn vị tổ chức thi nêu rằng cách phân bổ này nhằm đánh giá toàn diện các năng lực cốt lõi cần thiết cho học tập bậc đại học, thay vì kiểm tra kiến thức đơn lẻ theo từng môn.

Để đảm bảo an toàn và nâng cao tính chính xác, minh bạch cho kỳ thi, Đại học Quốc gia TP.HCM cam kết sẽ tăng cường giám sát, phòng chống gian lận; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trong coi thi, chấm thi.

Sau 8 năm triển khai (2018-2025), kỳ thi V-ACT đã trở thành một phương thức tuyển sinh được nhiều cơ sở giáo dục sử dụng kết quả để tuyển sinh.

Trong mùa tuyển sinh năm 2025 vừa qua, kỳ thi đánh giá năng lực tiếp tục giữ vai trò trụ cột trong chiến lược tuyển sinh của Đại học Quốc gia TP.HCM hơn 152.000 thí sinh và hơn 223.000 lượt đăng ký tại 55 điểm thi ở 25 tỉnh, thành.

Cũng trong năm 2025, 111 cơ sở giáo dục đại học sử dụng kết quả đánh giá năng lực trong tuyển sinh. Riêng tại hệ thống Đại học Quốc gia TP.HCM, phương thức này chiếm 56,32% chỉ tiêu.

Đến năm 2026, số cơ sở sử dụng điểm thi V-ACT đã tăng lên 112, thí sinh tham khảo danh sách trường theo bảng sau.