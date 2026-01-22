Một 'đại dịch mới' có thể quật ngã nhiều người trẻ

Sự phổ biến của điện thoại thông minh đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cuộc sống. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại quá nhiều gây ra nhiều rủi ro cho sức khỏe.

Thói quen sử dụng điện thoại ngày càng phổ biến, đặc biệt là giới trẻ, dẫn đến vùng cổ bị tổn thương lâu dài. Ảnh: Freepik.

Chúng ta ai cũng dùng điện thoại mọi lúc mọi nơi. Với mục đích làm việc, lướt mạng, nhắn tin, giết thời gian, điện thoại trở nên phổ biến đến mức hầu như không ai nghĩ sâu hơn về điều này.

Tuy nhiên, các bác sĩ nhận thấy một xu hướng đáng lo ngại, việc sử dụng điện thoại di động quá mức đang dần trở thành "đại dịch mới", đặc biệt là trong giới trẻ.

Chia sẻ với India Times, tiến sĩ Aruna R. Patil, chuyên gia tư vấn cao cấp về chẩn đoán hình ảnh và can thiệp hệ cơ xương khớp tại Bệnh viện Apollo (Ấn Độ), cho hay việc sử dụng điện thoại thông minh quá mức có thể gây ra những rủi ro sức khỏe nhất định.

Gia tăng người trẻ bị tổn thương cổ

Khi chúng ta nhìn xuống màn hình trong thời gian dài, cổ sẽ bị gập về phía trước ở một tư thế không tự nhiên. Lúc đầu có thể cảm thấy vô hại, nhưng về lâu dài, tư thế này sẽ gây áp lực nghiêm trọng lên các cơ và cột sống. Bác sĩ Aruna giải thích việc cúi gập cổ về phía trước trong thời gian dài có thể gây bong gân cơ và thoái hóa sớm các đĩa đệm cột sống cổ.

Là một bác sĩ X-quang, bà thường xuyên xem các bản chụp MRI của bệnh nhân trẻ tuổi cho thấy những thay đổi do hao mòn mà trước đây chủ yếu chỉ thấy ở nhóm tuổi lớn hơn nhiều. Đó là dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng.

Ngoài việc sử dụng điện thoại, ngày càng nhiều những người làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và các công việc văn phòng tương tự cũng đối mặt với rủi ro tương tự do phải ngồi gù lưng trước máy tính trong nhiều giờ liền. Các triệu chứng bao gồm đau cổ và lưng, cứng cơ, khô mắt, mỏi mắt và đau đầu. Điện thoại chỉ làm trầm trọng thêm vấn đề vốn đã rất nghiêm trọng.

Sử dụng điện thoại quá mức có thể gây tổn thương cổ trong thời gian dài. Ảnh: Shutterstock.

Sử dụng điện thoại gây biến dạng ngón tay cái

Những người nhắn tin liên tục hoặc dành hàng giờ chơi game trên điện thoại thường sử dụng ngón cái với tốc độ cao, không nghỉ ngơi. Theo thời gian, chuyển động lặp đi lặp lại này bắt đầu gây ra những tổn thương nghiêm trọng.

Các triệu chứng mọi người thường gặp phải là đau quanh khớp ngón tay cái và cổ tay, sưng, tê bì, cứng khớp. Đôi khi bạn cũng có thể bị co thắt và đau ngón tay khi dây thần kinh bị ảnh hưởng do sử dụng điện thoại. Nó còn có tên gọi là "text claw", thuật ngữ để chỉ hội chứng chèn ép thần kinh trụ ở khuỷu tay.

Bác sĩ Aruna giải thích việc gõ và lướt điện thoại liên tục dẫn đến viêm gân ngón tay cái và các khoảng hẹp ở cổ tay. Ở giai đoạn sau, tình trạng viêm này có thể chèn ép các dây thần kinh gần đó, gây đau dữ dội và mất sức mạnh cơ bắp. Nếu không điều trị, một số thay đổi này có thể trở thành vĩnh viễn.

Điều đáng báo động hơn là các nghiên cứu cho thấy nguy cơ mắc hội chứng ống cổ tay tăng khoảng 1,3 lần cho mỗi giờ sử dụng điện thoại di động thêm. Việc liên tục gập cong ngón tay cái ở những góc độ không thoải mái cũng có thể làm tổn thương lớp lót khớp, dẫn đến cứng khớp, các thay đổi tương tự viêm khớp và biến dạng.

Các triệu chứng bạn không nên bỏ qua:

Đau dai dẳng

Sưng ở cổ tay hoặc ngón tay cái

Ngón tay bị cứng hoặc yếu

Cảm giác tê, ngứa ran hoặc mất sức nắm

Thay đổi hình dạng hoặc chuyển động của bàn tay

Ngón tay cái dễ bị tổn thương do được sử dụng quá nhiều khi dùng điện thoại. Ảnh: Stuff.

Các vấn đề sức khỏe khác thường bị bỏ qua

Ngoài những vấn đề trên, việc sử dụng điện thoại di động thường xuyên còn ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Frontiers in Psychiatry, việc sử dụng điện thoại thông minh quá mức có liên quan đến các bệnh lý đi kèm như trầm cảm, lo âu, rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD), rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) và rối loạn sử dụng rượu.

Nghiên cứu cũng cho thấy thói quen này cũng làm tăng tính cách bốc đồng, lòng tự trọng thấp, các vấn đề về giấc ngủ, giảm thể lực, đau nhức, đau nửa đầu và thay đổi chất xám trong não. Khả năng kiểm soát ức chế và sự chú ý bị suy giảm xuất hiện trong điện thế liên quan đến sự kiện ở những người sử dụng nhiều điện thoại.

Trong nghiên cứu về người trưởng thành ở khu vực bán đô thị Ấn Độ, được công bố trên tạp chí Clinical and Diagnostic Research, tỷ lệ sử dụng điện thoại di động lên đến 70% có liên quan đến các triệu chứng như đau đầu, đau tai, ù tai, đau cổ, mệt mỏi, các triệu chứng về mắt, rối loạn giấc ngủ và bồn chồn.

Làm thế nào để ngăn ngừa điều này?

Theo tiến sĩ Aruna, cuối cùng, việc phòng ngừa nằm ở việc chúng ta sử dụng điện thoại có ý thức hơn. Hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử, nghỉ giải lao thường xuyên, duỗi ngón tay, xoa bóp tay và cho mắt và cổ nghỉ ngơi có thể mang lại hiệu quả đáng kể.

Các bài tập tăng cường sức mạnh cho cổ, đặc biệt là các bài tập đẳng trương do bác sĩ hoặc chuyên gia vật lý trị liệu chỉ định, có thể giúp chống lại tư thế xấu kéo dài nhiều giờ.

Đối với những người mà công việc phụ thuộc nhiều vào điện thoại thông minh, việc sử dụng các công cụ hỗ trợ như giá đỡ hoặc kẹp điện thoại có thể giảm căng thẳng. Gõ bằng cả hai tay thay vì chỉ một ngón cái, chuyển sang bàn phím sử dụng nhiều ngón tay hơn, hoặc thậm chí chọn gọi thoại thay vì nhắn tin liên tục có thể tạo ra sự khác biệt thực sự.