Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy toàn quốc hàng loạt mỹ phẩm vi phạm

Cơ quan chức năng phát hiện sai phạm trong hoạt động sản xuất mỹ phẩm, xử phạt Công ty GAMMA gần 100 triệu đồng và yêu cầu thu hồi, tiêu hủy sản phẩm.

Nhiều sản phầm của GAMMA bị phát hiện có công thức không đúng hồ sơ công bố. Ảnh minh họa: Freepik.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV sản xuất dược - mỹ phẩm GAMMA do có nhiều sai phạm trong sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm.

Theo quyết định, Công ty GAMMA (trụ sở tại 18 Nguyễn Hậu, phường Tân Phú, TP.HCM; mã số doanh nghiệp 0302153644) bị xử phạt tổng cộng 95 triệu đồng. Trong đó, 25 triệu đồng do kinh doanh mỹ phẩm ghi công dụng không đúng với hồ sơ công bố, 70 triệu đồng do sản xuất mỹ phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố.

Cụ thể, doanh nghiệp đã kinh doanh 3 sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc da ghi công dụng không đúng với công dụng trong hồ sơ công bố, gồm: Gamma Neoderm Plus (lô NDPS011023), Gamma Lucci (lô LUCI010324) và Gamma Dolly Ac Acnes Gel (lô DL AC010824). Tổng giá trị các sản phẩm vi phạm đã được xuất bán là 41.652.000 đồng.

Ngoài ra, Công ty GAMMA còn sản xuất một sản phẩm mỹ phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố, là sản phẩm Gamma Vinatid (lô VINA011123). Với các vi phạm nêu trên, ngoài hình thức phạt tiền, Cục Quản lý Dược áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, gồm tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm trong thời hạn 1,5 tháng, kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, doanh nghiệp bị buộc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ các lô mỹ phẩm vi phạm, bao gồm 3 sản phẩm Gamma Neoderm Plus, Gamma Lucci, Gamma Dolly Ac Acnes Gel và sản phẩm Gamma Vinatid. Trước đó, Cục Quản lý Dược đã ban hành các công văn đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy đối với các sản phẩm này.

Công ty GAMMA đồng thời phải nộp lại số tiền hơn 41,6 triệu đồng thu được từ việc bán các sản phẩm vi phạm và báo cáo kết quả thực hiện biện pháp khắc phục về Cục Quản lý Dược trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định. Như vậy, tổng số tiền Công ty GAMMA phải nộp là hơn 136,6 triệu đồng.

Quyết định xử phạt có hiệu lực kể từ ngày ký. Trường hợp doanh nghiệp không tự nguyện chấp hành, cơ quan chức năng sẽ cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.