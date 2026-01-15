Á hậu Phương Nhi theo học chuyên ngành Luật thương mại Quốc tế tại Đại học Luật Hà Nội, song từng bảo lưu 2 năm để tập trung cho Miss International.

Sau khi tổ chức lễ ăn hỏi với doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng, á hậu Phương Nhi là nàng dâu hào môn được quan tâm. Theo nguồn tin, Phương Nhi và Minh Hoàng sẽ làm lễ cưới trong tháng 1/2026 tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng ven biển.

Học vấn của Phương Nhi cũng được nhiều người quan tâm. Cô theo học chuyên ngành Luật thương mại Quốc tế tại Đại học Luật Hà Nội.

Nguyễn Phương Nhi là á hậu 2 Miss World Vietnam 2022. Ảnh: FBNV.

Trước đây, khi còn là nữ sinh của THPT Hàm Rồng (Thanh Hóa), Phương Nhi cũng nhiều năm liền nằm trong đội tuyển học sinh giỏi môn tiếng Anh. Ngoài khả năng sử dụng tiếng Anh, cô còn có thể giao tiếp bằng tiếng Tây Ban Nha.

Tháng 3/2023, trong buổi trò chuyện trực tuyến với khán giả, Phương Nhi từng chia sẻ về thành tích học tập. Cô cho biết từng đạt 9 điểm môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên trang web của Bộ GD&ĐT, điểm thi 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ của Phương Nhi lần lượt là 8,6 - 9 - 8 điểm. Phương Nhi cũng xác nhận bảng điểm nói trên với Tri Thức - Znews.

Sau khi đăng quang á hậu, Phương Nhi tham gia nhiều sự kiện, góp mặt ở các thảm đỏ thời trang, đóng MV. Theo khung đào tạo dự kiến, Phương Nhi sẽ tốt nghiệp đại học vào năm 2024, song đầu năm này, cô cho biết chưa thể tốt nghiệp đúng hạn vì từng bảo lưu 2 năm để tập trung cho Miss International.

Tháng 10/2023, cô đại diện Việt Nam tham gia Miss International ở Nhật Bản và lọt top 15 cùng giải thưởng phụ Đại sứ du lịch Nhật Bản. Sau cuộc thi, người đẹp đã sắp xếp kế hoạch, trở lại Đại học Luật Hà Nội và dự kiến tốt nghiệp vào năm 2025, song đến nay chưa có thông tin mới.

Người đẹp tên đầy đủ Nguyễn Phương Nhi, sinh năm 2002, quê Thanh Hóa, cao 1,7 m. Cô đoạt á hậu 2 Miss World Vietnam 2022 hồi tháng 8/2022, tổ chức ở Gia Lai (Bình Định cũ). Cô là một trong những nàng hậu được nhận xét có gương mặt đẹp, nụ cười sáng.

Doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng, sinh năm 2000, là con trai thứ hai của ông Phạm Nhật Vượng. Kể từ sau lễ dạm ngõ, Phương Nhi vẫn duy trì lối sống kín tiếng, không hoạt động mạng xã hội. Cô rút lui hoàn toàn khỏi showbiz và chỉ đồng hành cùng chồng trong một số hoạt động liên quan đến tập đoàn.