Một đội vào chung kết U23 châu Á có 8 sinh viên đại học

Nhật Bản quyết định đưa 8 cầu thủ sinh viên tham gia thi đấu, vừa là để lựa chọn những người có khả năng thích ứng nhanh, vừa để tính con đường lâu dài cho nền thể thao nước này.

Tối 20/1, U23 Nhật Bản vượt qua U23 Hàn Quốc với tỷ số 1-0 để giành quyền vào chung kết U23 châu Á 2026.

Đội tuyển U23 Nhật Bản tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi vượt qua U23 Hàn Quốc với bàn thắng duy nhất để giành quyền vào chung kết U23 châu Á 2026.

Đáng chú ý hơn, trong đội hình ra sân lần này, bên cạnh các gương mặt quen thuộc của J-League, U23 Nhật Bản có đến 8 thành viên đang là sinh viên đại học, cụ thể như sau:

STT Tên cầu thủ Vị trí thi đấu Tên trường đại học 1 Tomoyasu Hamasaki Thủ môn Đại học Meiji 2 Kaito Koizumi Hậu vệ Đại học Meiji 3 Kanta Sekitomi Hậu vệ Đại học Toin Yokohama 4 Tariqkani Hayato Okabe Hậu vệ Đại học Toyo 5 Kosei Ogura Tiền vệ Đại học Hosei 6 Shusuke Furuya Tiền đạo Đại học Quốc tế Tokyo 7 Haruta Kume Tiền đạo Đại học Waseda 8 Uche Brian Seo Nwadike Tiền đạo Đại học Toin Yokohama

Bóng đá trẻ sinh viên

Theo Football Tribe Japan, việc sinh viên đại học xuất hiện ngày càng thường xuyên trong đội hình các đội tuyển trẻ Nhật Bản cho thấy đây không còn là hiện tượng nhất thời, mà đã trở thành một phần trong cấu trúc tuyển chọn ổn định của bóng đá nước này.

Không chỉ phản ánh sự tiến bộ của bóng đá đại học, xu hướng trên còn gắn với vai trò đặc thù của U23 Nhật Bản - đội hình thường đặt trọng tâm vào đánh giá tiềm năng, khả năng thích ứng và phát triển lâu dài, thay vì chỉ dựa trên thành tích tức thời.

Cầu thủ Kosei Ogura là sinh viên Đại học Hosei. Ảnh: FIFA.

Khi chọn đội hình ra sân cho U23 Nhật Bản, tiêu chí lựa chọn cầu thủ không thuần túy xoay quanh việc họ đang thi đấu ở giải đấu nào, mà tập trung vào việc họ có thể thể hiện ra sao khi được đặt trong môi trường đội tuyển.

Khác với các cầu thủ J-League, những người có dữ liệu rõ ràng từ thời lượng ra sân và phong độ tại giải đấu chuyên nghiệp, cầu thủ sinh viên đại học thường được đánh giá thông qua khả năng thích ứng nhanh, mức độ ổn định trong việc tái hiện lối chơi và hiệu quả thể hiện trong các đợt tập trung đội tuyển.

Đây là những yếu tố đặc biệt quan trọng trong môi trường U23. Do thời gian chuẩn bị ngắn, khả năng nắm bắt chiến thuật nhanh, thực hiện chính xác vai trò được giao và điều chỉnh kịp thời theo yêu cầu ban huấn luyện trở thành những tiêu chí then chốt để tuyển chọn đội hình.

Do đó, việc vừa học tập vừa thi đấu trong điều kiện thời gian hạn chế giúp nhiều cầu thủ đại học hình thành thói quen thích nghi với thay đổi. Đó cũng là lý do khiến Nhật Bản đưa đội hình có đến 8 sinh viên tham gia thi đấu.

Tám thành viên của U23 Nhật Bản là sinh viên đại học.

Chiến thuật lâu dài

Phân tích thêm lý do nhiều cầu thủ sinh viên được chọn, trang Football Tribe Japan nói rằng sự khác biệt về môi trường thi đấu giữa bóng đá đại học và J-League cũng tạo ra những góc nhìn đánh giá khác nhau.

Cụ thể, nếu J-League đề cao sự ổn định qua chuỗi trận kéo dài, bóng đá đại học lại làm nổi bật khả năng phán đoán tình huống và thích ứng của từng cá nhân. Qua đó, U23 Nhật Bản trở thành không gian trung gian để những cầu thủ đến từ các lộ trình đào tạo khác nhau được đặt lên cùng một mặt bằng để so sánh và kiểm chứng.

Dấu ấn của sinh viên đại học được thể hiện rõ ngay ở trận ra quân gặp Syria, khi đội hình xuất phát của U23 Nhật Bản có sự góp mặt của các cầu thủ trưởng thành từ bóng đá học đường.

Ở tuyến giữa, tiền vệ Kosei Ogura (Đại học Hosei) đóng vai trò giữ nhịp và cân bằng đội hình, trong khi trên hàng công, Uche Brian Seo Nwadike (Đại học Toin Yokohama) lại cho thấy khả năng tranh bóng và làm tường trước hàng thủ giàu thể lực của Syria. Những màn trình diễn này khẳng định cầu thủ xuất thân từ bóng đá đại học hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu ở sân chơi quốc tế.

Nhìn chung, việc tuyển chọn các cầu thủ là sinh viên đại học không xuất phát từ yếu tố “đặc cách” hay nhằm tạo điểm nhấn dư luận, mà là kết quả của quá trình đánh giá dựa trên mức độ đáp ứng vai trò chiến thuật trong quãng thời gian chuẩn bị hạn chế.

Sự hiện diện của họ góp phần tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng, nơi danh xưng hay xuất thân không quyết định lợi thế, mà hiệu quả thể hiện trong tập luyện và thi đấu mới là thước đo cuối cùng.

Ở góc độ dài hạn, việc sinh viên đại học thường xuyên được triệu tập còn mang ý nghĩa kiểm chứng toàn bộ hệ thống đào tạo bóng đá Nhật Bản.

Khi bóng đá đại học tiếp tục là một lộ trình song song với đào tạo trẻ CLB và hệ thống J-League, sự đa dạng trong nguồn nhân lực được duy trì, tránh tình trạng phụ thuộc vào một con đường phát triển duy nhất. Trong cấu trúc đó, sinh viên đại học không phải là phương án tạm thời, mà là một mắt xích cần thiết để U23 Nhật Bản thực hiện đúng chức năng so sánh và đánh giá vốn có của mình.