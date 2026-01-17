Lê Phát vừa thi đấu, vừa học đại học

Lê Phát của U23 Việt Nam được nhớ đến bởi kỹ thuật và tốc độ. Song song với con đường thi đấu chuyên nghiệp, Lê Phát sớm lựa chọn theo đuổi việc học một cách nghiêm túc.

Lê Phát gây ấn tượng với con đường học vấn. Ảnh: AFC.

Tối 16/1, U23 Việt Nam có cuộc đối đầu nhiều cảm xúc với U23 UAE trên sân Hoàng tử Abdullah Al-Faisal. Bước ngoặt đến ở những phút cuối hiệp một, khi Đình Bắc tạo ra khác biệt. Cầu thủ mang áo số 7 thoát xuống đáy biên, thu hút sự chú ý của hàng thủ UAE trước khi căng ngang vừa tầm để Lê Phát băng vào dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho U23 Việt Nam.

Bàn thắng không chỉ mang ý nghĩa về mặt thế trận, mà còn khiến người xem nhớ đến cái tên Lê Phát, một cầu thủ trẻ gây ấn tượng không chỉ bởi kỹ thuật, mà còn bởi hành trình phát triển khá đặc biệt.

Nguyễn Lê Phát, sinh ngày 12/1/2007, hiện thi đấu ở vị trí tiền đạo trong màu áo CLB Ninh Bình và là một trong những gương mặt triển vọng của U23 Việt Nam. Ngay từ năm 15 tuổi, anh đã gây chú ý tại vòng loại U17 châu Á khi lập cú đúp vào lưới Đài Bắc Trung Hoa, qua đó sớm được giới chuyên môn đánh giá cao.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp đến vào năm 2023, khi Lê Phát cùng hai đồng đội có cơ hội sang Bỉ tập huấn tại CLB KMSK Deinze. Ba tháng làm quen với môi trường bóng đá châu Âu giúp tiền đạo trẻ hoàn thiện kỹ năng cá nhân, đồng thời mở rộng tư duy chiến thuật. Trở về nước, Lê Phát cho thấy sự trưởng thành rõ rệt, mạnh mẽ và chững chạc hơn trong cách chơi.

Ở tuổi 18, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất được HLV Kim Sang-sik tin tưởng triệu tập vào đội hình tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan vào cuối năm 2025, nơi U22 Việt Nam giành huy chương vàng.

Việc sớm được “thử lửa” ở môi trường thi đấu đỉnh cao giúp Lê Phát tích lũy kinh nghiệm quý giá, đồng thời bộc lộ những phẩm chất của một tiền đạo hiện đại: tốc độ, khả năng bứt phá, di chuyển thông minh và tích cực hỗ trợ phòng ngự. Không ít người gọi Lê Phát là “Mbappe Việt Nam”, xuất phát từ nét tương đồng ở khả năng tăng tốc, dốc bóng và tạo đột biến trong không gian hẹp.

Song song với con đường thi đấu chuyên nghiệp, Lê Phát sớm lựa chọn theo đuổi việc học một cách nghiêm túc. Tiền đạo trẻ hiện theo học ngành Huấn luyện bóng đá theo hệ vừa học, vừa làm tại Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh.

Chương trình đào tạo mà Lê Phát theo học được xây dựng phù hợp với vận động viên chuyên nghiệp, với lịch học linh hoạt vào buổi tối và hai ngày cuối tuần, giúp người học có thể theo đuổi sự nghiệp thể thao mà không bỏ dở việc học tập dài hạn.

Ngay trong thời gian dự SEA Games 33, giữa lịch tập luyện và thi đấu dày đặc, Lê Phát vẫn duy trì việc học trực tuyến các môn đại học vào buổi sáng, trước khi trở lại sân tập vào buổi chiều.

Lê Phát coi việc học đại học là nền tảng cần thiết cho tương lai lâu dài. Với anh, tấm bằng không chỉ là phương án dự phòng sau sự nghiệp thi đấu, mà còn mở ra cơ hội tiếp tục gắn bó với thể thao, từ công việc chuyên môn cho đến con đường huấn luyện sau này.