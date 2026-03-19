Trường đại học khuyến khích sinh viên hẹn hò, yêu đương

Nhà trường đăng tải bài viết lên tài khoản WeChat chính thức, kêu gọi sinh viên dành thời gian tận hưởng mùa xuân và yêu đương trong thời gian nghỉ giữa kỳ.

Trường đại học kêu gọi sinh viên yêu đương trong kỳ nghỉ. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Mới đây, trường Đại học Hàng không Tây Nam Tứ Xuyên tại Trung Quốc bất ngờ gây chú ý khi kêu gọi sinh viên tạm gác việc học, tận hưởng mùa xuân, ngắm hoa và yêu đương trong kỳ nghỉ kéo dài từ ngày 1 đến 6/4, theo Reuters.

Động thái này diễn ra khoảng hai tuần sau khi Trung Quốc công bố kế hoạch bổ sung kỳ nghỉ xuân và kỳ nghỉ thu cho hệ thống giáo dục, bên cạnh các kỳ nghỉ truyền thống vào mùa hè và mùa đông. Song song đó, giới chức cũng cho biết sẽ khuyến khích áp dụng chế độ nghỉ phép có lương luân phiên, nhằm tạo điều kiện để người lao động đi du lịch vào mùa thấp điểm.

Chính sách này cũng nằm trong kế hoạch của Trung Quốc nhằm thúc đẩy tiêu dùng nội địa thông qua việc khuyến khích người dân tham gia các hoạt động du lịch và giải trí. Với quy mô dân số lên tới 1,4 tỷ người, việc gia tăng chi tiêu trong các lĩnh vực này được kỳ vọng sẽ góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Bên cạnh đó, giới chức cũng kỳ vọng việc gia tăng thời gian rảnh rỗi sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết hôn và sinh con, qua đó góp phần đảo ngược xu hướng suy giảm dân số.

Năm 2025, dân số Trung Quốc giảm năm thứ tư liên tiếp, trong khi tỷ lệ sinh rơi xuống mức thấp kỷ lục. Nhiều chuyên gia cảnh báo xu hướng này có thể tiếp diễn trong những năm tới nếu không có các biện pháp can thiệp hiệu quả.

Cùng thời điểm Đại học Hàng không Tây Nam Tứ Xuyên kêu gọi sinh viên yêu đương, thành phố Bắc Kinh cũng ban hành hướng dẫn nhằm thúc đẩy phát triển môi trường thân thiện với trẻ em.

Theo thông báo của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC), Bắc Kinh kêu gọi các bên cùng phối hợp để xây dựng thành phố thân thiện với trẻ em. Các giải pháp được đề xuất bao gồm cải thiện dịch vụ công trên nhiều lĩnh vực, từ giáo dục, y tế đến du lịch, thể thao và giải trí, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc nuôi dạy trẻ.

Ông James Liang, đồng sáng lập một công ty du lịch và một chuyên gia nhân khẩu học, cho rằng xã hội cần đảm bảo đủ thời gian và nguồn lực tài chính để các gia đình có thể sinh và nuôi dạy con cái. Ông đồng thời kêu gọi mở rộng các sáng kiến tương tự nhằm hỗ trợ người trẻ.

“Cần có những nỗ lực mạnh mẽ hơn để nâng cao nhận thức của giới trẻ về lợi ích xã hội và cá nhân của việc xây dựng gia đình đông con", ông Liang nhấn mạnh.

Theo chuyên gia này, chính phủ có thể thiết lập một khuôn khổ hỗ trợ toàn diện hơn thông qua việc tái phân bổ nguồn lực và tăng cường hỗ trợ tài chính, qua đó góp phần giải quyết những thách thức nhân khẩu học đang ngày càng trở nên cấp bách.