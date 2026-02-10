Học vấn khủng của 'nữ thần trượt tuyết' Trung Quốc Eileen Gu

Ngoài kỹ năng thi đấu thể thao xuất sắc, Eileen Gu còn được biết đến là "con nhà nòi", cha mẹ đều tốt nghiệp từ trường danh tiếng và bản thân cô cũng là sinh viên Đại học Stanford.

Eileen Gu thi đấu tại Thế vận hội Mùa đông 2026. Ảnh: Chen Tao/Global Times.

Tại Thế vận hội Mùa đông 2026, "công chúa tuyết" Eileen Gu (Cốc Ái Lăng) trở thành tâm điểm chú ý khi mở màn với cú ngã ở lượt chạy vòng loại đầu tiên nội dung slopestyle. May mắn, cô kịp lấy lại tinh thần ở lượt thứ 2 để giành quyền vào chung kết.

Đây không phải lần đầu tiên Eileen Gu gây chú ý tại thế vận hội mùa đông. Vào năm 2022, sau Olympic Bắc Kinh, cô cũng nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu thích tại Trung Quốc. Bên cạnh ngoại hình sáng và tài năng thể thao ấn tượng, Gu còn nhận nhiều lời khen vì khả năng học tập nổi trội.

Eileen Gu sinh ngày 3/9/2003, tại San Francisco, bang California (Mỹ). Cha của cô là người Mỹ còn mẹ là người Trung Quốc di cư đến Mỹ vào đầu những năm 1990 để theo học đại học. Đáng chú ý, cha mẹ của Gu đều là những người có học vấn cao, cha là cựu sinh viên Đại học Harvard còn mẹ là cựu sinh viên Đại học Stanford.

Cha mẹ ly thân từ sớm, Gu lớn lên dưới sự nuôi dưỡng của mẹ và bà ngoại. Ngay từ nhỏ, cô đã được dạy chạy việt dã, học piano và bắt đầu dồn toàn bộ thời gian để luyện tập trượt tuyết.

Lớn lên tại Mỹ, Gu không chỉ thành công trong thể thao mà còn gây chú ý với thành tích học tập khi đạt 1.580/1.600 điểm trong bài thi chuẩn hoá của Mỹ SAT.

Một năm sau khi giành huy chương vàng và huy chương bạc tại Olympic Thanh niên Mùa đông Lausanne, Gu tốt nghiệp sớm từ trường Trung học Đại học San Francisco - ngôi trường trực thuộc Đại học San Francisco danh tiếng.

Eileen Gu trong thời gian học trao đổi tại Đại học Oxford. Ảnh: IGNV.

Sau đó, nhờ điểm SAT cao và hồ sơ cá nhân nổi bật, Gu trúng tuyển ngành Vật lý lượng tử tại Đại học Stanford, song quyết định tạm hoãn nhập học để tập trung cho Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022.

Cuối năm 2022, thần đồng thể thao kiêm người mẫu thời trang Eileen Gu chính thức bắt đầu việc học đại học, đồng thời tiếp tục song hành giữa học tập, thi đấu và hoạt động thời trang.

"Ngoài trượt tuyết, tôi cũng là một 'mọt sách' chính hiệu", Gu chia sẻ với Olympics.com trong một phỏng vấn vào năm 2023.

Chia sẻ thêm về lý do chọn học Vật lý lượng tử, Gu cho biết cô bị lĩnh vực này thu hút vì tính trừu tượng, buộc con người phải đặt câu hỏi về bản chất của thực tại.

"Với tôi, điều đó rất hấp dẫn, bởi khi trượt tuyết, bản thân tôi cũng cảm giác như mình đang bẻ cong những giới hạn vốn được cho là không thể", Gu nói.

Màn trình diễn ấn tượng của Eileen Gu tại Olympic 2026. Ảnh: Chen Tao/Global Times.

Nói thêm về đam mê học tập, nữ vận động viên nói rằng khát khao chinh phục những điều tưởng chừng bất khả thi chính là điểm giao thoa giữa niềm đam mê khoa học và sự nghiệp thể thao của cô.

“Việc đạt được điều không thể luôn có sức hút đặc biệt với tôi. Đó là lý do tôi nhìn thấy sự tương đồng giữa vật lý lượng tử và trượt tuyết", Gu bày tỏ.

Sinh ra tại San Francisco (Mỹ), Eileen Gu chính thức trở thành công dân Trung Quốc vào năm 2019. Từ đó, cô đại diện cho thể thao Trung Quốc tham gia các giải đấu quốc tế. Sau Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022, Eileen Gu tiếp tục thi đấu cho Trung Quốc tại Olympic Mùa đông Milano Cortina. Điều này khiến nữ vận động viên 2003 trở thành tâm điểm tranh cãi tại Mỹ, nhiều người cho rằng cô đang quay lưng với chính nơi cô sinh ra. Tuy nhiên, trong một phỏng vấn với Times, Gu nói rằng bản thân cô muốn tạo sân chơi riêng cho bản thân, đồng thời truyền cảm hứng thể thao đến những người trẻ khác trên thế giới, đặc biệt tại Trung Quốc - nơi trượt tuyết chưa có chỗ đứng vững chắc như các môn thể thao khác.