Hồ sơ năng lực 'khủng' của 3 gương mặt học tập tiêu biểu

Lê Kiến Thành sinh năm 2007, là cựu học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Gia Lai). Năm 2025, Thành là chủ nhân huy chương vàng Olympic Tin học quốc tế 2025, huy chương bạc Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương. Trước đó, Thành đoạt giải nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc hai môn Tin học hai năm 2022-2023 và 2023-2024; huy chương vàng ICPC National bảng học sinh THPT năm 2024; huy chương vàng ICPC Regional Asia Hanoi bảng học sinh THPT năm 2024... Ảnh: Báo Gia Lai.

Với những thành tích của mình, Kiến Thành được Chủ tịch nước trao tặng huân chương lao động hạng nhì năm 2025; nhận bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũ. Trở về từ đấu trường quốc tế, Thành trúng tuyển vào chương trình tiên tiến (APCS), ngành Khoa học máy tính tại Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM. Nam sinh được nhà trường cấp học bổng toàn phần trị giá gần 300 triệu đồng. Ảnh: Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Trần Minh Hoàng sinh năm 2007, là cựu học sinh trường THPT chuyên Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh). Nam sinh là chủ nhân huy chương vàng và bạc tại kỳ thi Olympic Toán học quốc tế năm 2025 và 2024. Trước đó, Hoàng liên tiếp giành huy chương vàng Olympic Hình học Iran các năm 2022, 2023 (điểm số cao nhất) và năm 2024. Nam sinh được Chủ tịch nước trao tặng huân chương lao động hạng ba và hạng nhì hai năm liên tiếp. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

Ở đấu trường trong nước, Hoàng từng giành giải nhì kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán năm học 2023-2024, nhận giải thưởng Toán học Lê Văn Thiêm năm học 2024-2025; giải nhì kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Toán năm học 2023-2024; đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp trung ương năm 2024; danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2025. Hiện tại, nam sinh đang theo học tại khoa Toán - Cơ - Tin của Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội). Ảnh: BTC.

Nguyễn Lương Thái Duy là học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội). Năm 2025, khi còn là học sinh lớp 11, Thái Duy đã xuất sắc giành huy chương vàng Olympic Sinh học quốc tế. Nam sinh là thành viên trẻ tuổi nhất đoàn Việt Nam và có điểm số xếp thứ 7 trong tổng số 298 thí sinh đến từ 81 quốc gia và vùng lãnh thổ. Kết quả của em đóng góp vào thành tích chung, giúp đội tuyển Việt Nam lọt nhóm 10 quốc gia có tổng điểm toàn đoàn cao nhất. Với thành tích này, nam sinh được tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch nước. Ảnh: TTXVN.

Trước đó, cũng trong năm 2025, Thái Duy giành huy chương bạc cuộc thi Olympic Sinh học Mỹ (USABO); giải nhất học sinh giỏi thành phố Hà Nội môn Sinh học, giải nhất học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học; giải thưởng Thanh niên sống đẹp của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hà Nội. Ảnh: BTC.

Năm 2025, ban tổ chức đã nhận được 145 hồ sơ đề cử từ 37 đơn vị trên cả nước. 19 người trẻ được đề cử giải thưởng, một số cái tên nổi bật như ca sĩ Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, cầu thủ Đình Bắc, trưởng bản Mùa A Thi...

Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu nhằm tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu, dưới 35 tuổi, có thành tích xuất sắc, nổi bật thuộc 10 lĩnh vực: Học tập, nghiên cứu khoa học - sáng tạo, lao động sản xuất, kinh doanh - khởi nghiệp, quốc phòng, an ninh trật tự, thể dục thể thao, hoạt động xã hội, văn hóa nghệ thuật, quản lý hành chính Nhà nước.

Mục Giáo dục giới thiệu đến bạn đọc những cuốn sách nuôi dạy trẻ trong thời đại 4.0.

Cuốn sách Nuôi con 4.0 - Làm thế nào để trẻ không bị nghiện thiết bị công nghệ? của TS Shimi Kang (nhà khoa học, tâm lý học, chuyên gia giáo dục, tác giả của nhiều tựa sách bán chạy) được đánh giá là hữu ích cho các phụ huynh có con em nghiện sử dụng thiết bị điện tử.

TS Shimi Kang đưa ra hàng loạt dẫn chứng và phân tích khoa học về cách thức tác động của thiết bị công nghệ đến bộ não đang trong giai đoạn phát triển của trẻ. Sau đó, bà chỉ ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe, hành vi và tính cách của trẻ.