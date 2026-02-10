'Nữ hoàng trượt băng' phá kỷ lục Olympic mùa đông 2026

"Tôi tự nhủ rằng nếu thấy mệt trong lúc thi đấu, thì cũng không được phép mệt", Leerdam chia sẻ sau khi nhận HCV. "Bạn có cả đời để hồi phục. Còn lúc này, bạn không được phép sống với sự nuối tiếc".