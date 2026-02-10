Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Nữ hoàng trượt băng' phá kỷ lục Olympic mùa đông 2026

  • Thứ ba, 10/2/2026 11:12 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Rạng sáng 10/2, Jutta Leerdam tạo nên khoảnh khắc định nghĩa cả sự nghiệp ở kỳ Olympic mùa đông 2026.

Olympic anh 1

VĐV người Hà Lan băng băng về đích để giành HCV Olympic mùa đông nội dung 1.000 m nữ, đồng thời thiết lập kỷ lục Olympic mới với thời gian 1 phút 12 giây 31. "Màn trình diễn khiến làng trượt băng tốc độ thế giới sững sờ, còn vị hôn phu Jake Paul thì bật khóc ngay trên khán đài", The Guardian mô tả.
Olympic anh 2

Trước hơn 7.000 khán giả tại nhà thi đấu vùng ngoại ô phía tây Milan, bầu không khí mang đậm sắc cam Hà Lan khi Leerdam thi đấu bùng nổ. Cô nàng 27 tuổi về nhất, bỏ xa đồng hương Femke Kok 0,28 giây. Đáng chú ý, Kok trước đó còn lập kỷ lục Olympic tạm thời (1 phút 12 giây 59), riêng HCĐ thuộc về nhà ĐKVĐ Olympic Miho Takagi (Nhật Bản) với 1 phút 13 giây 95.
Olympic anh 3

Khoảnh khắc quyết định đến ở lượt trượt cuối. Đối đầu trực tiếp Takagi, Leerdam thể hiện một màn trình diễn mẫu mực về cách phân phối sức và kiểm soát tốc độ, trượt ổn định từ đầu đến cuối để cán đích với thông số tối ưu nhất.
Olympic anh 4

"Tôi tự nhủ rằng nếu thấy mệt trong lúc thi đấu, thì cũng không được phép mệt", Leerdam chia sẻ sau khi nhận HCV. "Bạn có cả đời để hồi phục. Còn lúc này, bạn không được phép sống với sự nuối tiếc".

Olympic anh 5

Tấm HCV tại Italy khép lại cái kết dang dở ở Bắc Kinh 2022, khi Leerdam từng về nhì sau Takagi. Lần này, đối đầu trực tiếp với đối thủ cũ, cô giành chiến thắng bằng một bài trượt 1.000 m chuẩn xác và hiệu quả đến lạnh lùng.
Olympic anh 6

Với khán giả toàn cầu, Leerdam không chỉ là một VĐV xuất sắc. Cô là gương mặt nổi bật bậc nhất của thể thao mùa đông hiện đại với 2 lần vô địch thế giới, 3 lần vô địch châu Âu cự ly 1.000 m, hơn 5 triệu người theo dõi trên Instagram, và sức ảnh hưởng vượt xa đường băng.
Olympic anh 7

Nếu đây là kỳ Olympic mùa đông cuối cùng như cô từng úp mở, thì Leerdam chọn cách rời sân khấu ở đỉnh cao bằng kỷ lục Olympic, chiến thắng trước nhà ĐKVĐ, và một vị thế mới trong kỷ nguyên thể thao hiện đại.
Olympic anh 8

Ở tuổi 27, Jutta Leerdam sở hữu ngoại hình cuốn hút, được truyền thông ví là "vận động viên trượt băng tốc độ nóng bỏng nhất thế giới" hay "nữ hoàng trượt băng tốc độ".
Olympic anh 9

Cô là vị hôn thê của Jake Paul. Cặp đôi hẹn hò từ tháng 3/2023 tới nay. Leerdam được cho là có ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp Jake Paul. Trong suốt thời gian bên nhau, cô giúp anh thay đổi từ một YouTuber để trở thành võ sĩ quyền anh thực thụ.
Olympic anh 10

Khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng của "nữ hoàng trượt băng" trên bục nhận huy chương. Trước giải, Leerdam hứng chịu làn sóng chỉ trích khi lựa chọn di chuyển bằng chuyên cơ riêng cùng Jake Paul, vắng mặt ở lễ khai mạc và bị cho là thiếu tinh thần gắn kết tập thể. Nhưng mọi tranh cãi nhanh chóng lắng xuống ngay khoảnh khắc cô bước lên đường băng và viết lại kỷ lục Olympic.
Olympic anh 11

Trên trang cá nhân, Leerdam thường chia sẻ những nội dung liên quan đến các cuộc thi trượt băng tốc độ, cũng như các bài đăng thể hiện phong cách thời trang và hoạt động du lịch.
Olympic anh 12

Cô thường xuyên xuất hiện trên các trang bìa tạp chí, làm người mẫu ảnh cho nhiều đơn vị thời trang. Leerdam sở hữu chiều cao 1,81 m. Thân hình của cô cân đối và số đo 3 vòng gợi cảm. Người đẹp nặng 73 kg.

