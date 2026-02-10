Trọng tài cầu hôn bạn trai bị đánh bầm mắt

Trọng tài Pascal Kaiser bị hành hung ngay tại nhà riêng chỉ ít ngày sau màn cầu hôn bạn trai gây xúc động trước hàng vạn khán giả.

Chỉ ít ngày sau màn cầu môn gây bão, trọng tài Kaiser bị đánh bầm mắt.

Pascal Kaiser là trọng tài nghiệp dư người Đức. Anh trở thành tâm điểm chú ý sau khi quỳ gối cầu hôn người bạn đời Moritz trên sân Rhein Energie, trong trận Cologne thắng Wolfsburg 1-0 thuộc vòng 20 Bundesliga hôm 31/1.

Trước hơn 50.000 khán giả, Kaiser chọn cách công khai tình yêu của mình. "Tôi không muốn trốn tránh. Tôi muốn được nhìn thấy. Tôi yêu người đàn ông này như một người đàn ông", anh nói qua hệ thống loa sân vận động, trước khi nhận cái gật đầu đồng ý trong tiếng vỗ tay vang dội.

CLB Cologne sau đó đăng tải đoạn video cầu hôn lên mạng xã hội, ca ngợi Kaiser như một CĐV cuồng nhiệt, một trọng tài và một người đồng tính công khai xu hướng tính dục từ 3 năm trước. Với Kaiser, đó là ngày hoàn hảo, trọn vẹn cả về cảm xúc lẫn kết quả trên sân.

Thế nhưng, niềm vui ấy nhanh chóng bị phủ bóng đen. Theo L'Equipe, Kaiser liên tục nhận được các lời đe dọa, thậm chí có người nhắc rõ địa chỉ nhà riêng của anh. Dù trình báo cảnh sát và được trấn không có nguy hiểm, Kaiser vẫn bị 3 người đàn ông tấn công ngay trong khu vườn nhà.

Vụ hành hung khiến trọng tài này bị bầm tím vùng mắt. Kaiser tin rằng cuộc tấn công xuất phát trực tiếp từ màn cầu hôn công khai trên sân cỏ. Anh chia sẻ hình ảnh chấn thương lên mạng xã hội như lời cảnh báo tới mọi người.

Từng là cầu thủ, sau đó gắn bó hơn 10 năm với nghề cầm còi ở các giải hạng thấp, Kaiser luôn xem việc sống thật với bản thân là một sứ mệnh. "Tôi muốn tạo ra sự hiện diện, để không ai còn phải cảm thấy cô độc khi nghĩ rằng mình là người duy nhất", anh nói.