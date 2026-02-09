Khoảnh khắc Fernandes pressing trọng tài gây bão

Phản ứng gay gắt của Bruno Fernandes được ghi lại trọn vẹn bằng camera gắn trên người trọng tài (refcam) khi MU thắng Tottenham 2-0 thuộc vòng 25 Premier League.

Phản ứng mạnh mẽ của Fernandes khi Casemiro bị phạm lỗi.

Hôm 7/2, Cristian Romero có pha vào bóng nguy hiểm với Casemiro ở phút 29 trên sân Old Trafford. Trong lúc tiền vệ người Brazil nằm sân đau đớn, Fernandes lao tới phản ứng mạnh mẽ.

Điều khiến khoảnh khắc trở nên đặc biệt là mọi cử chỉ, lời nói và biểu cảm của đội trưởng MU đều được refcam ghi lại ở cự ly cực gần.

Trong đoạn video lan truyền chóng mặt, Fernandes tiến sát trọng tài, liên tục chỉ tay, hét lớn và thậm chí đưa ngón tay lên miệng thể hiện sự bức xúc với pha vào bóng của đối thủ. Hình ảnh nhanh chóng được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận.

Nhiều CĐV MU nhấn mạnh Fernandes đang đòi lại công bằng cho đồng đội và thể hiện đúng vai trò thủ lĩnh. Ngược lại, không ít ý kiến trung lập cho rằng đội trưởng "Quỷ đỏ" đi quá giới hạn, gây áp lực không cần thiết lên trọng tài. Thực tế, đây là hình ảnh quyết liệt thường thấy của Fernandes.

Refcam (referee camera - PV) là công nghệ được Premier League thử nghiệm, cho phép gắn camera nhỏ trên người trọng tài nhằm mang đến góc nhìn chân thực nhất cho khán giả. Từ vị trí này, người xem có thể cảm nhận rõ tốc độ, va chạm và áp lực mà các vua áo đen phải đối mặt trên sân.

Với trường hợp của Fernandes, refcam phơi bày trọn vẹn cảm xúc, cá tính và sức nóng của một trận cầu đỉnh cao. Ở pha bóng này, Romero bị truất quyền thi đấu khiến Spurs rơi vào thế bất lợi.

MU tận dụng cơ hội để giành chiến thắng 2-0, qua đó xây chắc vị trí thứ 4 trên BXH Premier League.

