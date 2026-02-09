Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Khoảnh khắc Fernandes pressing trọng tài gây bão

  • Thứ hai, 9/2/2026 10:26 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Phản ứng gay gắt của Bruno Fernandes được ghi lại trọn vẹn bằng camera gắn trên người trọng tài (refcam) khi MU thắng Tottenham 2-0 thuộc vòng 25 Premier League.

Fernandez anh 1

Phản ứng mạnh mẽ của Fernandes khi Casemiro bị phạm lỗi.

Hôm 7/2, Cristian Romero có pha vào bóng nguy hiểm với Casemiro ở phút 29 trên sân Old Trafford. Trong lúc tiền vệ người Brazil nằm sân đau đớn, Fernandes lao tới phản ứng mạnh mẽ.

Điều khiến khoảnh khắc trở nên đặc biệt là mọi cử chỉ, lời nói và biểu cảm của đội trưởng MU đều được refcam ghi lại ở cự ly cực gần.

Trong đoạn video lan truyền chóng mặt, Fernandes tiến sát trọng tài, liên tục chỉ tay, hét lớn và thậm chí đưa ngón tay lên miệng thể hiện sự bức xúc với pha vào bóng của đối thủ. Hình ảnh nhanh chóng được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận.

Nhiều CĐV MU nhấn mạnh Fernandes đang đòi lại công bằng cho đồng đội và thể hiện đúng vai trò thủ lĩnh. Ngược lại, không ít ý kiến trung lập cho rằng đội trưởng "Quỷ đỏ" đi quá giới hạn, gây áp lực không cần thiết lên trọng tài. Thực tế, đây là hình ảnh quyết liệt thường thấy của Fernandes.

Refcam (referee camera - PV) là công nghệ được Premier League thử nghiệm, cho phép gắn camera nhỏ trên người trọng tài nhằm mang đến góc nhìn chân thực nhất cho khán giả. Từ vị trí này, người xem có thể cảm nhận rõ tốc độ, va chạm và áp lực mà các vua áo đen phải đối mặt trên sân.

Với trường hợp của Fernandes, refcam phơi bày trọn vẹn cảm xúc, cá tính và sức nóng của một trận cầu đỉnh cao. Ở pha bóng này, Romero bị truất quyền thi đấu khiến Spurs rơi vào thế bất lợi.

MU tận dụng cơ hội để giành chiến thắng 2-0, qua đó xây chắc vị trí thứ 4 trên BXH Premier League.

Highlights Manchester United 2-0 Tottenham Tối 7/2, MU xuất sắc vượt qua Tottenham với tỷ số 2-0 thuộc vòng 25 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

MU chốt kế hoạch chuyển nhượng với Mainoo

MU xác định rõ kế hoạch chiêu mộ thêm một tiền vệ để đá cặp với Kobbie Mainoo, chứ không phải để thay thế cầu thủ trẻ.

1 giờ trước

Hình ảnh trái ngược gây bão giữa MU và Arsenal

Khoảnh khắc đối lập trong cách khai thác phạt góc của MU và Arsenal đang trở thành đề tài gây chú ý trên mạng xã hội sau khi "Quỷ đỏ" thắng Tottenham 2-0 tối 7/2.

17 giờ trước

Carrick xoay Cunha - Mbeumo, Spurs hoàn toàn tê liệt

Chiến thắng trước Tottenham không đến từ cảm hứng nhất thời, mà từ quyết định chiến thuật tinh tế cho thấy Michael Carrick đang xây dựng MU bằng tư duy của một HLV thực thụ.

17 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Fernandez Tottenham Fernandez

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý