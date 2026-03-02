Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tin vui với MU

  Thứ hai, 2/3/2026 07:06 (GMT+7)
  • 07:06 2/3/2026

Theo chia sẻ từ HLV Michael Carrick, chấn thương của trung vệ Lisandro Martinez không nghiêm trọng và cầu thủ người Argentina có thể sớm tái xuất trong thời gian ngắn tới.

Highlights MU 2-1 Crystal Palace Đêm 1/3, MU xuất sắc ngược dòng thắng Crystal Palace 2-1 thuộc vòng 28 Premier League.

Martinez vắng mặt trong hai trận gần nhất gặp Everton và Crystal Palace tại Premier League vì chấn thương bắp chân. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn trước trận gặp Palace, HLV Carrick thông báo tin vui tới người hâm mộ MU.

“Licha đang tiến triển tốt. Cậu ấy gần trở lại hơn so với một vài trường hợp khác. Hy vọng chỉ còn tính bằng ngày, không quá lâu. Chúng tôi sẽ đánh giá thêm trong một hoặc hai ngày tới”, Carrick cho biết.

Trong hai mùa giải gần đây, những đóng góp của Martinez cho MU liên tục bị gián đoạn bởi chấn thương, đặc biệt là ca gãy xương bàn chân từng khiến anh phải nghỉ thi đấu nhiều tháng. Vì vậy, bất kỳ dấu hiệu bất ổn nào cũng khiến người hâm mộ tại Old Trafford không khỏi thấp thỏm.

Dưới thời Carrick, Martinez được xem là chốt chặn quan trọng nơi hàng thủ. Anh đá chính năm trận liên tiếp trong giai đoạn đầu triều đại mới, góp phần giúp đội bóng duy trì sự ổn định. Thống kê cho thấy ở mùa giải năm nay, MU chỉ để thua hai trong tổng số 15 trận Martinez ra sân, và chỉ một trong số đó là khi anh xuất phát ngay từ đầu.

Sự chắc chắn, khả năng đọc tình huống cùng tinh thần máu lửa của trung vệ người Argentina giúp hàng phòng ngự “Quỷ đỏ” trở nên vững vàng hơn đáng kể.

Dù chưa thể góp mặt ở trận thắng Palace, viễn cảnh Martinez sớm tái xuất là tín hiệu rất đáng mừng trong bối cảnh MU đang bước vào giai đoạn then chốt của mùa giải.

