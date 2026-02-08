Hình ảnh trái ngược gây bão giữa MU và Arsenal

Khoảnh khắc đối lập trong cách khai thác phạt góc của MU và Arsenal đang trở thành đề tài gây chú ý trên mạng xã hội sau khi "Quỷ đỏ" thắng Tottenham 2-0 tối 7/2.

Hình ảnh gây tranh cãi của Arsenal mỗi khi được hưởng phạt góc.

Hai bức ảnh lan truyền với tốc độ chóng mặt lột tả 2 triết lý hoàn toàn khác biệt. Ở đó, MU được đánh giá có sự dàn xếp bài bản, tính toán từng nhịp chạm, còn với Arsenal là cảnh chen chút, vây ráp thủ môn trong khu vực 5,50 m, chờ đợi đối thủ mắc sai lầm.

CĐV không bỏ lỡ cơ hội so sánh. Nhiều bình luận mỉa mai Arsenal ám ảnh với việc gây áp lực lên thủ môn đối phương, trong khi MU cho thấy một cách tiếp cận hiện đại và hiệu quả hơn.

"Arteta có lẽ vẫn tự hỏi vì sao MU có thể ghi bàn từ phạt góc mà không cần vật lộn với thủ môn", một bình luận hài hước nhận được hàng trăm lượt thích.

Bàn mở tỷ số vào lưới Tottenham là minh chứng rõ nét. Từ quả phạt bên cánh trái, Bruno Fernandes đưa bóng nhẹ nhàng tới vị trí Kobbie Mainoo đứng chờ sẵn.

Mainoo xử lý một nhịp rồi trả ngược ra tuyến hai cho Bryan Mbeumo băng lên đặt lòng gọn gàng vào góc xa, khiến Guglielmo Vicario dù bay người hết cỡ vẫn bất lực. Không có bất kỳ va chạm hay sự hỗn loạn nào, chỉ là chuỗi phối hợp được lập trình chính xác.

Cách triển khai đá phạt góc trái ngược giữa MU (trên) và Arsenal.

Cách triển khai của MU không phải ăn may. Bằng chứng là trong buổi phỏng vấn sau trận thắng Spurs, HLV Michael Carrick tiết lộ bí quyết đằng sau: "Đó là Jonny (Evans), anh ấy để mắt tới các tình huống cố định, và cả đội ngũ phân tích của chúng tôi nữa".

Những con số của The Athletic càng củng cố nhận định này. Trước trận gặp Tottenham, MU ghi tới 16 bàn từ các tình huống cố định (không tính phạt đền) ở mùa 2025/26, cao nhất Premier League. Trung bình, cứ 100 tình huống cố định, họ thu về 8 bàn, hiệu suất đáng nể. Arsenal, đội bóng được xem là "bậc thầy phạt góc" dưới thời Mikel Arteta, cũng chỉ đạt mức 7,3 bàn sau mỗi 100 tình huống cố định.

Đáng chú ý, bài phạt góc Arsenal gây tranh cãi suốt thời gian qua. Thậm chí cựu trọng tài Mark Clattenburg lên tiếng kêu gọi Premier League mạnh tay xử phạt chiêu trò của Arsenal ở các quả phạt góc, đặc biệt sau trận thua MU 2-3 hôm 26/1.

Ông Clattenburg cho rằng cách Arsenal tận dụng các tình huống cố định bằng việc vây ráp, khóa chặt không gian hoạt động của thủ môn đối phương trở thành xu hướng đang lan rộng ở Premier League và làm xấu đi hình ảnh giải đấu.

Khi một bên chiến thắng bằng tổ chức và sáng tạo, bên còn lại vẫn loay hoay với tranh cãi, câu chuyện phạt góc bỗng trở thành tấm gương phản chiếu khác biệt về tư duy chiến thuật của 2 đội.

Highlights Manchester United 2-0 Tottenham Tối 7/2, MU xuất sắc vượt qua Tottenham với tỷ số 2-0 thuộc vòng 25 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD