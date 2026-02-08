Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Bến đỗ của Carrick nếu rời MU

  • Chủ nhật, 8/2/2026 08:29 (GMT+7)
  • 18 phút trước

Theo Manchester Evening News, vị thế của Michael Carrick tại Old Trafford thay đổi nhanh chóng theo chiều hướng tích cực.

Carrick có thể sang Tottenham nếu MU không trao vai trò HLV dài hạn.

Dù chỉ ký hợp đồng ngắn hạn, chuỗi thành tích ấn tượng giúp Carrick trở thành ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế HLV trưởng MU mùa tới. 4 chiến thắng liên tiếp trước Man City, Arsenal, Fulham và Tottenham tạo ra bước ngoặt rõ rệt. Mùa giải còn đủ dài để mọi thứ đảo chiều, nhưng lý lịch của Carrick dần trở nên thuyết phục hơn trong mắt ban lãnh đạo.

Nhưng không riêng MU, mỗi chiến thắng tại Premier League lúc này đều giúp Carrick nâng tầm giá trị bản thân. Theo Manchester Evening News, màn trình diễn thuyết phục trước Tottenham thậm chí mở ra cánh cửa trở lại thành London cho Carrick trong tương lai.

Về phía Tottenham, áp lực dành cho HLV Frank là rất lớn. Lối chơi chưa thuyết phục khiến nhiều CĐV hoài nghi khi Spurs xếp tận hạng 14 tại Premier League. Thất bại tại Old Trafford có thể chưa mang tính "sống còn", song ở bối cảnh hiện tại, thật khó để Frank đảm bảo tương lai lâu dài sau mùa giải này.

Nếu Tottenham buộc phải đưa ra quyết định, Carrick hoàn toàn có thể được cân nhắc cho mùa 2026/27. Việc đưa một tập thể chơi mờ nhạt dưới thời Ruben Amorim trở lại nhóm dự Champions League là điểm nhấn lớn trong bản CV của Carrick. Chưa kể, MU còn có thể bắt kịp Aston Villa hay Man City.

Vấn đề với MU lúc này là họ có công nhận Carrick một cách xứng đáng. Với Carrick, lựa chọn lý tưởng nhất là gắn bó với sân Old Trafford. Nhưng Tottenham cũng là bến đỗ đáng để Carrick cân nhắc. Anh từng ra sân 75 trận và vẫn được các CĐV Spurs yêu mến.

Highlights Manchester United 2-0 Tottenham Tối 7/2, MU xuất sắc vượt qua Tottenham với tỷ số 2-0 thuộc vòng 25 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Carrick làm được điều Amorim bất lực tại MU

Chiến thắng 2-0 trước Tottenham tối 7/1 không chỉ nối dài chuỗi toàn thắng của Michael Carrick, mà còn cho thấy Manchester United tìm lại một giá trị cốt lõi từng bị đánh mất.

3 giờ trước

Bí quyết giúp MU thắng liên tiếp

Michael Carrick đang tạo nên những dấu ấn đáng chú ý trong giai đoạn tạm quyền tại MU, đặc biệt khi so sánh với người tiền nhiệm Ruben Amorim.

11 giờ trước

MU đổi chiều dưới tay Carrick

Michael Carrick đang tạo ra bước ngoặt cho Manchester United bằng sự điềm tĩnh, kỷ luật và niềm tin nội tại, trong một vai trò tạm quyền vốn hiếm khi mang lại cái kết đẹp hậu Sir Alex Ferguson.

17 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Carrick Carrick

    Đọc tiếp

    Ly do Carrick giup MU thang hoa hinh anh

    Lý do Carrick giúp MU thăng hoa

    12 phút trước 08:36 8/2/2026

    0

    Tiền vệ Bruno Fernandes khẳng định Michael Carrick đủ tố chất để trở thành một HLV tài năng.

    MU co the dua vo dich Premier League hinh anh

    MU có thể đua vô địch Premier League

    14 phút trước 08:33 8/2/2026

    0

    Manchester United chỉ còn 3 điểm cách Man City và Aston Villa, cho thấy cơ hội đua vô địch Premier League mùa này của đội chủ sân Old Trafford không phải chuyện viển vông.

    Shaw khien tat ca ngac nhien hinh anh

    Shaw khiến tất cả ngạc nhiên

    19 phút trước 08:28 8/2/2026

    0

    Luke Shaw đang có một mùa giải đáng kinh ngạc, dù ban đầu hậu vệ người Anh ít được chú ý so với những ngôi sao khác.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý