Bến đỗ của Carrick nếu rời MU

Theo Manchester Evening News, vị thế của Michael Carrick tại Old Trafford thay đổi nhanh chóng theo chiều hướng tích cực.

Carrick có thể sang Tottenham nếu MU không trao vai trò HLV dài hạn.

Dù chỉ ký hợp đồng ngắn hạn, chuỗi thành tích ấn tượng giúp Carrick trở thành ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế HLV trưởng MU mùa tới. 4 chiến thắng liên tiếp trước Man City, Arsenal, Fulham và Tottenham tạo ra bước ngoặt rõ rệt. Mùa giải còn đủ dài để mọi thứ đảo chiều, nhưng lý lịch của Carrick dần trở nên thuyết phục hơn trong mắt ban lãnh đạo.

Nhưng không riêng MU, mỗi chiến thắng tại Premier League lúc này đều giúp Carrick nâng tầm giá trị bản thân. Theo Manchester Evening News, màn trình diễn thuyết phục trước Tottenham thậm chí mở ra cánh cửa trở lại thành London cho Carrick trong tương lai.

Về phía Tottenham, áp lực dành cho HLV Frank là rất lớn. Lối chơi chưa thuyết phục khiến nhiều CĐV hoài nghi khi Spurs xếp tận hạng 14 tại Premier League. Thất bại tại Old Trafford có thể chưa mang tính "sống còn", song ở bối cảnh hiện tại, thật khó để Frank đảm bảo tương lai lâu dài sau mùa giải này.

Nếu Tottenham buộc phải đưa ra quyết định, Carrick hoàn toàn có thể được cân nhắc cho mùa 2026/27. Việc đưa một tập thể chơi mờ nhạt dưới thời Ruben Amorim trở lại nhóm dự Champions League là điểm nhấn lớn trong bản CV của Carrick. Chưa kể, MU còn có thể bắt kịp Aston Villa hay Man City.

Vấn đề với MU lúc này là họ có công nhận Carrick một cách xứng đáng. Với Carrick, lựa chọn lý tưởng nhất là gắn bó với sân Old Trafford. Nhưng Tottenham cũng là bến đỗ đáng để Carrick cân nhắc. Anh từng ra sân 75 trận và vẫn được các CĐV Spurs yêu mến.

Highlights Manchester United 2-0 Tottenham Tối 7/2, MU xuất sắc vượt qua Tottenham với tỷ số 2-0 thuộc vòng 25 Premier League.

