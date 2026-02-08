Huyền thoại Miura đá chính ở tuổi 58

Tiền đạo huyền thoại Kazuyoshi Miura tiếp tục khiến làng bóng đá thế giới nể phục khi bước vào mùa giải chuyên nghiệp thứ 41 trong sự nghiệp.

Hôm 7/2, ở vòng mở màn mùa giải kỷ niệm 100 năm bóng đá chuyên nghiệp Nhật Bản, Kazuyoshi Miura khiến người hâm mộ trầm trồ khi đá chính trong trận mở màn mùa giải của Fukushima United.

Trận đấu này tiếp tục khẳng định thành tích đáng kinh ngạc trong sự nghiệp của tiền đạo người Nhật Bản. Ở tuổi 58 và 346 ngày, Miura ra sân từ đầu trong thất bại 1-4 của Fukushima United trước Ventforet Kofu ở J2 League 2026/27.

“King Kazu” thi đấu khoảng 20 phút đầu tiên trước khi được thay ra. Dù Fukushima United thua, sự hiện diện của Miura tạo nên cột mốc lịch sử, khi ông chính thức phá kỷ lục của chính mình để trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từng thi đấu tại các cấp độ J League.

Miura sẽ bước sang tuổi 59 vào cuối tháng này, nhưng khát khao thi đấu chưa hề suy giảm. Mùa giải trước, chân sút có biệt danh “King Kazu” khoác áo Atletico Suzuka, đội bóng thi đấu tại giải hạng tư Nhật Bản, ra sân 7 lần.

Miura gia nhập Fukushima United theo dạng cho mượn từ Yokohama FC đến hết tháng 6/2026. Việc chuyển sang Fukushima United giúp Miura tiếp tục được thi đấu trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Nhật Bản.

Miura là một trong những huyền thoại vĩ đại nhất của bóng đá Nhật Bản, nổi tiếng khi nắm giữ kỷ lục là cầu thủ lớn tuổi nhất vẫn còn thi đấu chuyên nghiệp trong lịch sử bóng đá thế giới. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Miura khoác áo tuyển Nhật Bản trong giai đoạn 1990-2000, ghi 55 bàn thắng sau 89 lần ra sân.

