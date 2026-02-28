Viễn cảnh Iran bỏ World Cup 2026

FIFA đối mặt một kịch bản không mong muốn khi tuyển Iran có thể không tham dự World Cup 2026 vì những ồn ào ngoài sân cỏ.

Iran khả năng có thể không dự World Cup 2026 diễn ra trên đất Mỹ, Mexico và Canada.

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Trung Đông sau các diễn biến mới nhất giữa Mỹ, Israel và Iran, truyền thông quốc tế đồng loạt đặt dấu hỏi về khả năng hiện diện của đội tuyển Tây Á tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Dù chưa có tuyên bố chính thức rút lui, những tín hiệu gần đây cho thấy viễn cảnh này không quá xa vời, buộc FIFA phải tính đến phương án dự phòng.

Về chuyên môn, Iran là một trong những đại diện ổn định nhất châu Á hơn một thập kỷ qua, góp mặt liên tiếp ở 4 kỳ World Cup. Họ không phải ứng viên vô địch, nhưng luôn là tập thể kỷ luật, giàu thể lực và đủ sức khiến mọi bảng đấu trở nên khó lường. Một World Cup thiếu Iran đồng nghĩa mất đi gam màu quen thuộc của bóng đá châu Á.

Iran giành vé bằng thành tích vòng loại, tức bằng năng lực chuyên môn. Nếu suất này bị bỏ trống bởi lý do ngoài bóng đá, FIFA phải tìm cách thay thế mà vẫn đảm bảo sự công tâm. Các phương án như đôn đội có thứ hạng cao chưa giành vé hay trao cơ hội cho đội thua play-off đều có cơ sở, nhưng khó tránh tranh cãi.

Bên cạnh đó là tác động dây chuyền tới cấu trúc giải đấu. Iran được xếp vào một bảng cụ thể. Vì vậy, việc thay đổi vào phút chót sẽ ảnh hưởng đến công tác tổ chức, lịch thi đấu và kế hoạch hậu cần.

Vấn đề Iran đặt ra bài toán cho FIFA trong việc giữ ranh giới giữa bóng đá và các yếu tố bên ngoài. Cách xử lý tình huống có thể trở thành tiền lệ quan trọng cho các kỳ World Cup tương lai. Và trên hết, nếu kịch bản xấu xảy ra, những người chịu thiệt thòi lớn nhất vẫn là các cầu thủ.