Thế khó cho Mbappe

  • Thứ sáu, 27/2/2026 05:09 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Kylian Mbappe buộc phải tạm dừng thi đấu để xử lý dứt điểm chấn thương đầu gối trái, nhưng anh không muốn phẫu thuật vì lo ngại ảnh hưởng đến World Cup.

Chấn thương khiến Mbappe rơi vào thế khó.

Tiền đạo người Pháp gặp vấn đề từ đầu tháng 12, khi Real Madrid xác nhận anh bị bong gân đầu gối trái.

Từ đó đến nay, Mbappe nhiều lần thi đấu trong tình trạng chưa hoàn toàn bình phục. Quyết định ra sân hay không thường phụ thuộc vào cảm nhận của chính anh.

Trước trận gặp Benfica hôm 26/2, tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Sau một tín hiệu xấu trong buổi tập hôm thứ Ba, Mbappe quyết định dừng lại để đánh giá toàn diện.

Một trong những điều cần làm rõ là vị trí chính xác gây ra cơn đau, bởi cảm giác khó chịu kéo dài suốt từ trận gặp Celta ngày 8/12/2025.

Giai đoạn đầu mùa, Mbappe thể hiện nền tảng thể lực sung mãn. Tuy nhiên, sau chấn thương, sự bùng nổ đó không còn.

Những nỗ lực hồi phục trong thời gian qua chưa mang lại hiệu quả như mong đợi. Vấn đề nằm ở chỗ mùa giải đang bước vào giai đoạn quan trọng, còn World Cup thì đang ở ngay phía trước.

Bất kỳ can thiệp phẫu thuật nào lúc này đều tiềm ẩn rủi ro lớn với kế hoạch cùng tuyển quốc gia. Vì vậy, Mbappe tiếp tục theo đuổi phương án điều trị bảo tồn hơn là sự can thiệp của dao kéo.

mbappe anh 1

Mbappe đang theo dõi tình hình chấn thương một cách thận trọng.

Anh làm việc chặt chẽ với bộ phận y tế Real Madrid và tham khảo thêm ý kiến từ các chuyên gia. Vì vậy, thời điểm chính xác mà Mbappe trở lại sân cỏ vẫn là dấu hỏi.

Real Madrid cần Mbappe ở trạng thái tốt nhất, thay vì một phiên bản ra vào đội hình vì chấn thương. Mùa trước anh thi đấu 59 trận. Mùa này con số mới dừng ở 33. Dù chưa có thông báo y tế mới kể từ tháng 12, tại Valdebebas, người ta đã nói đến "chấn thương" nhiều hơn là "khó chịu".

Mbappe hiểu rằng nếu không giải quyết triệt để, anh sẽ tiếp tục đánh đổi phong độ bằng những lần tái phát. Và đó là thế khó thực sự ở thời điểm nhạy cảm nhất của mùa giải khi Real đang bước vào chặng nước rút ở những đấu trường quan trọng.

Tốc độ của Mbappe Sáng 6/9, Aurelien Tchouameni thực hiện đường chuyền dài để Kylian Mbappe bứt tốc ghi bàn giúp Pháp thắng Ukraine 2-0 ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Đào Trần

mbappe Kylian Mbappe real madrid kylian mbappe pháp world cup

