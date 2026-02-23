Mbappe trả giá vì nóng vội

Phong độ của Kylian Mbappe trong màu áo Real Madrid đang có dấu hiệu chững lại, và nguyên nhân chính được cho là vấn đề đầu gối dai dẳng suốt hơn hai tháng qua.

Mbappe trả giá. Ảnh: Reuters.

Ở trận gặp Osasuna hôm 22/2, Mbappe có màn trình diễn nhạt nhòa so với thường lệ. Dù vậy, anh vẫn kịp để lại dấu ấn với cú cứa lòng đẹp mắt đưa bóng vào góc cao khung thành, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Theo thông báo từ CLB hôm 31/12/2025, Mbappe bị bong gân đầu gối phải. Chấn thương bắt nguồn từ trận đấu với Celta Vigo hôm 7/12/2025. Kể từ đó, anh chưa bao giờ đạt thể trạng 100%. Chân sút sinh năm 1998 cũng từng bỏ lỡ cuộc đối đầu với Manchester City tại Champions League.

Dù các con số thống kê chưa thực sự đáng báo động, việc Mbappe tịt ngòi hai trận liên tiếp vẫn là điều hiếm thấy nếu nhìn vào hiệu suất ghi bàn ấn tượng của anh mùa này. Thực tế, đội trưởng tuyển Pháp hiện là cầu thủ tấn công được sử dụng nhiều nhất tại La Liga và đứng thứ hai toàn đội về số phút thi đấu trên mọi đấu trường.

Mbappe không có thể trạng tốt nhất. Ảnh: Reuters.

Rõ ràng, việc Mbappe “cày ải” quá nhiều đang để lại hậu quả lớn. Ở trận gặp Real Sociedad, Mbappe không ra sân phút nào dù có tên trong danh sách đăng ký, sau hai ngày không tập luyện cùng toàn đội.

Trước đó, anh thi đấu liên tiếp 7 trận, trong đó có 6 trận trọn vẹn 90 phút, kể từ khi rút ngắn đáng kể thời gian hồi phục chấn thương để kịp dự Siêu cúp Tây Ban Nha.

Chuyến hành quân sang Saudi Arabia hồi tháng 1 cũng không mang lại hiệu quả tích cực cho Mbappe. Anh chỉ thi đấu 14 phút trong trận gặp Barcelona và cho thấy những hạn chế rõ rệt về thể lực.

Giới chuyên môn nhận định Mbappe tỏ ra quyết tâm với mục tiêu vượt qua kỷ lục ghi bàn theo năm dương lịch của Cristiano Ronaldo tại Real Madrid. Tuy nhiên, việc rút ngắn thời gian hồi phục để sớm trở lại thi đấu, bao gồm cả chuyến dự Siêu cúp Tây Ban Nha tại Saudi Arabia, dường như đang khiến anh phải trả giá.

Real Madrid cần cân nhắc kỹ lưỡng trong việc sử dụng Mbappe thời gian tới. Nếu tiếp tục “vắt kiệt” ngôi sao số một khi anh chưa đạt 100% thể trạng, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có thể đối mặt với rủi ro lớn hơn trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

Tốc độ của Mbappe Sáng 6/9, Aurelien Tchouameni thực hiện đường chuyền dài để Kylian Mbappe bứt tốc ghi bàn giúp Pháp thắng Ukraine 2-0 ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.