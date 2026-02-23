Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Beckham cứu người

  Thứ hai, 23/2/2026 06:17 (GMT+7)
David Beckham kịp thời hỗ trợ một nữ du khách gặp nạn trên đường trượt tuyết tại khu nghỉ dưỡng cao cấp Courchevel, thuộc vùng núi Alps ở Pháp.

Sự việc xảy ra vào tuần trước, khi một phụ nữ người Anh bị ngã mạnh và va đầu trong lúc trượt tuyết cùng 2 người bạn. Chứng kiến cú ngã, cựu đội trưởng tuyển Anh nhanh chóng tiếp cận, giúp cô tháo ván trượt và kiểm tra tình trạng sức khỏe để đảm bảo không có chấn thương nghiêm trọng.

Một nguồn tin cho biết Beckham tỏ ra đặc biệt lo lắng khi thấy nạn nhân va đầu xuống tuyết. "Anh ấy lập tức hỗ trợ, hỏi han và chắc chắn rằng cô ấy ổn. Beckham thật sự là một quý ông. Người hướng dẫn trượt tuyết đi cùng anh ấy cũng rất tận tình", nguồn tin chia sẻ.

Ở tuổi 50, cựu ngôi sao MU vẫn giữ phong thái điềm đạm, lịch thiệp vốn làm nên hình ảnh biểu tượng suốt nhiều năm qua. Thời điểm xảy ra sự việc, Beckham đang tận hưởng kỳ nghỉ gia đình cùng con gái út Harper (14 tuổi).

Sau khi giải nghệ năm 2013, anh chuyển sang yêu thích bộ môn trượt ván tuyết và thường xuyên dành thời gian cho các kỳ nghỉ mùa đông. Đây cũng là chuyến du lịch gia đình đầu tiên của Beckham kể từ khi xuất hiện những căng thẳng với con trai cả Brooklyn gần đây.

Courchevel từ lâu là điểm đến ưa thích của giới thượng lưu và hoàng gia. Và giữa không gian sang trọng ấy, Beckham khiến người hâm mộ thêm một lần ngưỡng mộ bởi nghĩa cử đầy nhân văn.

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

