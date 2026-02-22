Tình thế đảo ngược với Dalot

Sự nghiệp của Diogo Dalot tại MU có bước ngoặt lớn kể từ khi Michael Carrick tiếp quản đội bóng.

Dalot hiếm khi mắc sai lầm dưới thời Carrick.

Khi Carrick trả đội bóng về sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc, hậu vệ người Bồ Đào Nha được giải phóng khỏi vai trò wing-back từng khiến bản thân chật vật dưới thời Ruben Amorim. Kết quả là Dalot "lột xác" khi thi đấu chắc chắn và hiệu quả hơn bao giờ hết.

Trong 5 trận dưới triều đại Carrick, những con số của Dalot thật sự ấn tượng. Anh dẫn đầu toàn đội về số pha tắc bóng thành công với 7/9 tình huống, đạt hiệu suất gần 78%. Ở các pha không chiến, Dalot thắng tuyệt đối 5/5 lần tranh chấp tay đôi trên không.

Khả năng đọc tình huống và hỗ trợ phòng ngự của Dalot cũng được thể hiện qua 10 lần giải nguy, đứng thứ 3 toàn đội. Dalot còn duy trì sự chuẩn xác trong khâu triển khai bóng với 176/193 đường chuyền chính xác, đạt tỷ lệ hơn 91%. Chỉ số cho thấy Dalot đóng vai trò là mắt xích quan trọng trong quá trình triển khai bóng từ tuyến dưới.

Ở mặt trận tấn công, Dalot có 1 pha kiến tạo khi thực hiện đường chuyền dọn cỗ cho Bruno Fernandes lập công trước Tottenham. Sự chính xác trong những pha chồng biên và căng ngang phản ánh Dalot đang có được sự tự tin cao nhất.

Đáng nói hơn, những thống kê kể trên được thiết lập khi Dalot phải đối đầu với các cầu thủ tốc độ và kỹ thuật hàng đầu như Jeremy Doku, Leandro Trossard hay Crysencio Summerville thời gian qua. Anh không chỉ đứng vững mà còn khóa chặt hiệu quả hành lang cánh phải của mình.

Sự ổn định là giá trị lớn nhất của Dalot, giúp anh vượt lên Noussair Mazraoui trong cuộc cạnh tranh vị trí. Từ mắt xích bị nghi ngờ, Dalot trở thành điểm tựa thầm lặng của MU. Rõ ràng khi được đặt đúng hệ thống, Dalot hoàn toàn có thể là lựa chọn hàng đầu tại Old Trafford.

