Hậu vệ Diogo Dalot mới đây đã tiết lộ lời dự đoán thành sự thật của đàn anh Cristiano Ronaldo tại MU.

Ronaldo nói đúng về Dalot.

Trong cuộc trò chuyện với cựu trung vệ Rio Ferdinand, Dalot chia sẻ về vai trò người anh mà Ronaldo từng đảm nhận trong sự nghiệp của mình. Khi còn là một cầu thủ trẻ tại Old Trafford, Dalot được Ronaldo dìu dắt, truyền đạt kinh nghiệm cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Chính Ronaldo từng nói với anh rằng một ngày nào đó, hậu vệ người Bồ Đào Nha cũng sẽ làm điều tương tự với một cầu thủ khác.

Giờ đây, Dalot nhận ra lời nói của Ronaldo trở thành sự thật. Ở tuổi 26, hậu vệ người Bồ Đào Nha trở thành điểm tựa cho tân binh trị giá 74 triệu bảng Benjamin Sesko tại Old Trafford. Anh thừa nhận nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong Sesko ở độ tuổi 20-21: một cầu thủ luôn nỗ lực tối đa để hoàn thiện bản thân, từ thể chất đến tinh thần.

“Cậu ấy sẽ ghi bàn và được tung hô là tiền đạo hay nhất, là tương lai của đội bóng. Nhưng khi điều đó xảy ra, tôi muốn cậu ấy vẫn là con người như vậy vào những ngày sau đó", Dalot nói.

Dalot sát cánh cùng Sesko trong các buổi tập.

Theo Dalot, sự ổn định về tâm lý mới là yếu tố quyết định để tồn tại lâu dài trong môi trường áp lực cao như MU. “Tôi có mối quan hệ tốt với Sesko. Cả hai dành nhiều thời gian tập luyện cùng nhau,” Dalot chia sẻ thêm.

Tại Carrington, Sesko được mô tả là một trong những cầu thủ chăm chỉ nhất. Anh không chỉ tập luyện với cường độ cao mà còn đặc biệt chú trọng khâu phân tích chiến thuật. Tiền đạo này thường xuyên sử dụng kính thực tế ảo để mô phỏng các tình huống thi đấu, cải thiện khả năng “quét” không gian và nhận diện áp lực từ đối thủ.

The Sun tin rằng sự nghiêm túc của Sesko giúp con đường phát triển của anh tại Old Trafford thêm rộng mở. Khi còn khoác áo Salzburg và RB Leipzig, anh cũng cần thời gian để hòa nhập trước khi bùng nổ. MU hiểu rõ đây là một dự án dài hạn thay vì kỳ vọng thành công tức thì.

Về phần mình, Dalot là một trong những cầu thủ có thâm niên tại MU. Gia nhập đội bóng vào năm 2018, anh đến nay đã ra sân gần 250 trận trên mọi đấu trường.

