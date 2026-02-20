Real Madrid đã đúng khi 'ngủ đông'

Không mua sắm mùa đông, không hoảng loạn, Real Madrid xoay chuyển mùa giải chỉ bằng thời gian và những cầu thủ trở lại từ phòng y tế.

Có những thời điểm, Real Madrid tưởng như đang đi sai đường. Tháng 1 khép lại với họ sau hai cú đánh liên tiếp: thua Barcelona ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha ngày 11/1, rồi bị Albacete loại khỏi Cúp Nhà Vua chỉ ba ngày sau đó.

Đội bóng mất hai danh hiệu trong bốn ngày, dễ hiểu khi người hâm mộ Real dậy sóng, những tiếng la ó xuất hiện. Trên mạng xã hội, phần đông ý kiến cho rằng "Los Blancos" cần gấp rút tăng cường cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng tháng 1.

Real không mua ai trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, trái lại còn để Endrick sang Lyon. Ảnh: Reuters.

Sự im lặng đầy bản lĩnh

Trong bối cảnh ấy, Real Madrid vẫn "cửa đóng then cài" trong suốt thời gian diễn ra thị trường chuyển nhượng mùa đông. Không có bản hợp đồng mới nào, cũng không một động thái chữa cháy. Lập trường của CLB rất rõ ràng: đội hình đủ tốt, vấn đề nằm ở những ca chấn thương.

Không chỉ thế, Real cho rằng đội hình đã đủ dày. Thay vì mua vào, họ chỉ có một sự ra đi là Endrick sang Lyon theo dạng cho mượn. Fran Garcia suýt đến Bournemouth, nhưng Real không đồng ý vì muốn bán đứt còn đại diện Premier League chỉ muốn mượn đến cuối mùa.

Kế hoạch còn lại của Real đơn giản là chờ đợi. Một khi những trụ cột trở lại, đội bóng sẽ mạnh lên như trước. CLB không cần tốn thời gian lắp ghép đội hình với các tân binh, vốn không chắc sẽ mang lại hiệu quả tức thì. Trừ những thương vụ đặc biệt như Brahim năm 2019.

Thực tế lúc đó không thể khiến người hâm mộ Real yên tâm, nhất là hàng thủ tan hoang vì chấn thương. Các HLV, từ Xabi Alonso đến Alvaro Arbeloa, phải vá víu đội hình theo từng tuần. Có trận, Real xoay tua với Valverde, Tchouameni và Camavinga đá như hậu vệ vì không còn lựa chọn khác.

Thất bại tại Lisbon ở lượt cuối vòng phân hạng Champions League càng làm bầu không khí u ám. Thay vì chỉ cần hòa để vào top 8, họ lại thua vì bàn thua ở phút 98 bằng cú dứt điểm lịch sử của thủ thành Trubin.

Real chơi tốt trong lần tái ngộ Benfica ở Lisbon. Ảnh: Reuters.

Gió bắt đầu đổi chiều

Nhưng chính tại Mestalla, guồng quay bắt đầu đổi chiều. Dù vẫn thiếu người, Real giành chiến thắng nhọc nhằn trước Valencia. Arbeloa trao cơ hội cho David Jimenez, các vị trí còn lại dần trở về trật tự. Rudiger và Trent Alexander-Arnold xuất hiện trở lại, đồng nghĩa cấu trúc hàng thủ bắt đầu ổn định.

Trận gặp Real Sociedad sau đó, lần đầu tiên Arbeloa có thể tung ra bộ tứ hậu vệ rõ ràng: Trent, Dean Huijsen, Antonio Rudiger và Alvaro Carreras. Tuyến giữa được giữ nguyên với Tchouameni, Valverde, Camavinga và Guler. Một khi đội hình không còn chắp vá, nhịp chơi của đội bóng hoàng gia trở nên mạch lạc.

Trở lại Lisbon ở lượt đi vòng play-off Champions League hôm 18/2, trước chính đối thủ từng khiến họ khốn đốn ba tuần trước, Real Madrid cho thấy bộ mặt khác.

Không còn hoảng loạn hay đứt gãy. Đội bóng kiểm soát thế trận và tạo đủ cơ hội để định đoạt lợi thế trước trận lượt về trên sân nhà. Sự cố sau bàn thắng của Vinicius và cáo buộc nhắm vào Prestianni khiến trận đấu gián đoạn, nhưng Real vẫn rời sân với lợi thế rõ ràng nhờ khung đội hình được gia cố cần thiết.

Song song đó, Real vươn lên dẫn đầu La Liga sau chiến thắng trước Sociedad và cú sảy chân của Barcelona trước Girona. Và cũng trong bốn ngày, giống hệt quãng thời gian từng nhấn chìm họ hồi giữa tháng 1, nhưng lần này đội bóng đã xoay chuyển hoàn toàn cục diện.

Tất cả diễn ra mà không cần một tân binh nào trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. Bóng đá hiện đại thường không có thời gian để kiên nhẫn. Mỗi thất bại thường kéo theo áp lực mua sắm. Mỗi lần khủng hoảng đi kèm đòi hỏi thay đổi lớn và tức thì.

Real Madrid chọn con đường khác, họ sẵn sàng chấp nhận chịu đựng vài tuần sóng gió để giữ ổn định dài hạn.

Sự trở lại của những trụ cột không chỉ mang lại chất lượng chuyên môn. Nó còn giúp Arbeloa xếp cầu thủ vào đúng vị trí tự nhiên: Valverde không phải đá hậu vệ, Camavinga không phải lùi sâu bất đắc dĩ. Khi trả các ngôi sao về đúng vị trí sở trường, hiệu suất thi đấu tăng lên cũng là điều dễ hiểu.

Có thể mùa giải còn dài. Có thể những thử thách mới đang chờ phía trước. Nhưng nếu nhìn vào bảng xếp hạng hiện tại, câu hỏi đặt ra không còn là "Vì sao Real không mua ai?". Có lẽ, một lần nữa, Real đã đúng.