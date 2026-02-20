Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Real khuấy đảo kỳ chuyển nhượng hè với 250 triệu euro

  • Thứ sáu, 20/2/2026 07:07 (GMT+7)
  • 07:07 20/2/2026

Real Madrid đang lên kế hoạch tạo nên cú đột phá mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng mùa hè tới với ngân sách dự kiến lên tới 250 triệu euro.

Greenwood nằm trong kế hoạch của Real Madrid.

Theo Fichajes, ban lãnh đạo Real Madrid tin rằng đã đến lúc làm mới dự án thể thao bằng những điều chỉnh mang tính cấu trúc ở cả tuyến giữa, hàng công lẫn hàng thủ.

Mục tiêu hàng đầu cho tuyến giữa là Enzo Fernandez. Tiền vệ người Argentina của Chelsea từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của "Los Blancos" và được xem là nhân tố lý tưởng để dẫn dắt thế hệ mới nơi trung tuyến. Với mức phí có thể chạm mốc 100 triệu euro, Enzo mang đến khả năng điều tiết nhịp độ, tư duy chiến thuật sắc bén và bản lĩnh đã được kiểm chứng ở cấp độ quốc tế. Real tin rằng anh đủ tố chất để trở thành thủ lĩnh mới trong giai đoạn chuyển giao.

Trên hàng công, Mason Greenwood nổi lên như phương án chiến lược, đặc biệt trong bối cảnh tương lai của Vinicius hoặc Rodrygo vẫn để ngỏ. Ngôi sao đang khoác áo Marseille được định giá khoảng 80 triệu euro. Greenwood gây ấn tượng nhờ sự đa năng, khả năng tạo đột biến và bản năng săn bàn, đồng thời vẫn phù hợp với chính sách trẻ hóa lực lượng của CLB.

Ở hàng thủ, Nico Schlotterbeck của Borussia Dortmund được xem là mảnh ghép quan trọng nếu Real có biến động nhân sự nơi trung tâm hàng phòng ngự. Trung vệ người Đức nổi bật với sức mạnh, khả năng phát động tấn công và tinh thần lãnh đạo. Thời gian qua, Schlotterbeck tích cực tương tác với các bài đăng trên mạng xã hội về Real, qua đó làm dấy lên tin đồn rằng anh đã ở rất gần màu áo trắng thành Madrid.

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Courtois trở thành ông chủ CLB Pháp

Thủ môn số một của Real Madrid mở rộng dấu ấn ngoài sân cỏ khi trở thành đồng sở hữu CLB Le Mans.

20:55 19/2/2026

Duy Anh

Real Real Greenwood La Liga

    Đọc tiếp

    Premier League day song vi Darwin Nunez hinh anh

    Premier League dậy sóng vì Darwin Nunez

    59 phút trước 08:35 22/2/2026

    0

    Chỉ sau quãng thời gian ngắn khoác áo Al Hilal, Darwin Nunez được cho là sẵn sàng trở lại Ngoại hạng Anh vào mùa hè tới.

    Ronaldo chot tuong lai hinh anh

    Ronaldo chốt tương lai

    1 giờ trước 08:30 22/2/2026

    0

    Trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán về tương lai, Cristiano Ronaldo khẳng định mong muốn tiếp tục gắn bó lâu dài với bóng đá Saudi Arabia.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý