Real khuấy đảo kỳ chuyển nhượng hè với 250 triệu euro

Real Madrid đang lên kế hoạch tạo nên cú đột phá mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng mùa hè tới với ngân sách dự kiến lên tới 250 triệu euro.

Greenwood nằm trong kế hoạch của Real Madrid.

Theo Fichajes, ban lãnh đạo Real Madrid tin rằng đã đến lúc làm mới dự án thể thao bằng những điều chỉnh mang tính cấu trúc ở cả tuyến giữa, hàng công lẫn hàng thủ.

Mục tiêu hàng đầu cho tuyến giữa là Enzo Fernandez. Tiền vệ người Argentina của Chelsea từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của "Los Blancos" và được xem là nhân tố lý tưởng để dẫn dắt thế hệ mới nơi trung tuyến. Với mức phí có thể chạm mốc 100 triệu euro, Enzo mang đến khả năng điều tiết nhịp độ, tư duy chiến thuật sắc bén và bản lĩnh đã được kiểm chứng ở cấp độ quốc tế. Real tin rằng anh đủ tố chất để trở thành thủ lĩnh mới trong giai đoạn chuyển giao.

Trên hàng công, Mason Greenwood nổi lên như phương án chiến lược, đặc biệt trong bối cảnh tương lai của Vinicius hoặc Rodrygo vẫn để ngỏ. Ngôi sao đang khoác áo Marseille được định giá khoảng 80 triệu euro. Greenwood gây ấn tượng nhờ sự đa năng, khả năng tạo đột biến và bản năng săn bàn, đồng thời vẫn phù hợp với chính sách trẻ hóa lực lượng của CLB.

Ở hàng thủ, Nico Schlotterbeck của Borussia Dortmund được xem là mảnh ghép quan trọng nếu Real có biến động nhân sự nơi trung tâm hàng phòng ngự. Trung vệ người Đức nổi bật với sức mạnh, khả năng phát động tấn công và tinh thần lãnh đạo. Thời gian qua, Schlotterbeck tích cực tương tác với các bài đăng trên mạng xã hội về Real, qua đó làm dấy lên tin đồn rằng anh đã ở rất gần màu áo trắng thành Madrid.